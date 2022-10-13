Каждый не включенный чайник — это помощь. Украинцев просят экономить энергию утром и вечером

Сейчас в ряде областей введены определенные ограничения на использование электроэнергии. Укрэнерго объясняет, что это связано с большим потреблением питания сегодня утром.

Читай, где и почему выключают электроэнергию сегодня и как пользоваться ресурсами разумно.

Почему выключают электроэнергию

Сегодня с 08:00 украинцы потребляют на 6% больше электроэнергии, чем вчера. Поэтому диспетчерский центр Укрэнерго был вынужден применить ограничения для пользователей в:

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Киеве и Киевской области;

Черниговской;

Черкасской;

Житомирской;

Харьковской;

в Сумской областях.

Сейчас главная причина ограничений потребителей — необходимость снизить нагрузку на магистральные сети.

Чтобы у ремонтников Укрэнерго было время отремонтировать оборудование, поврежденное мощными ракетными обстрелами. Следовательно, чем больше будет потребление, тем больше будет ограничений, — говорят в Укрэнерго.

Как разумно пользоваться электроэнергией

Энергетики призывают украинцев добровольно снизить потребление электроэнергии не только вечером, но и утром: с 08:00 до 11:00 и с 17:00 до 23:00.

Лучше всего пользоваться обогревателями, стиральными машинами, бойлерами, посудомоечными машинами и другими энергозатратными приборами ночью. Ведь в это время уровень потребления электроэнергии наименьший.

Днем лучше не включать одновременно несколько мощных электроприборов, а утром и вечером — вообще минимально пользоваться электричеством.

Каждый не включенный прибор — помощь энергетику, который в этот момент чинит провода на высоте 30 м или трансформатор, чтобы обеспечить вам постоянное энергопитание, — отмечают в Укрэнерго.

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