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Кожен не увімкнений чайник — це допомога. Українців просять економити енергію вранці та ввечері

Олена Яковлєва, редакторка сайту 13 Жовтня 2022, 16:30
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