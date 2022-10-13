Кожен не увімкнений чайник — це допомога. Українців просять економити енергію вранці та ввечері

Наразі в низці областей введено певні обмеження на використання електроенергії. Укренерго пояснює, що це пов’язано з більшим споживанням живлення сьогодні зранку.

Читай, де та чому вимикають електроенергію сьогодні та як користуватись ресурсами розумно.

Чому вимикають електроенергію

Сьогодні з 08:00 українці споживають на 6% більше електроенергії, ніж учора. Тому диспетчерський центр Укренерго був змушений застосувати обмеження для користувачів у:

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Києві та Київській області;

Чернігівській;

Черкаській;

Житомирській;

Харківській;

Сумській областях.

Зараз головна причина обмежень споживачів — необхідність знизити навантаження на магістральні мережі.

Щоб ремонтники Укренерго мали час відремонтувати обладнання, пошкоджене потужними ракетними обстрілами. Отже, що більшим буде споживання, то більшими будуть обмеження, — кажуть в Укренерго.

Як розумно користуватись електроенергією

Енергетики закликають українців добровільно зменшити споживання електроенергії не тільки ввечері, а й зранку: з 08:00 до 11:00 та з 17:00 до 23:00.

Найкраще користуватись обігрівачами, пральними машинами, бойлерами, посудомийками та іншими енергозатратними приладами вночі. Адже в цей час рівень споживання електроенергії найменший.

Удень краще не вмикати одночасно кілька потужних електроприладів, а вранці та особливо ввечері — взагалі мінімально користуватись електрикою.

Кожен не увімкнений прилад — допомога енергетику, який у цей час лагодить дроти на висоті 30 м або трансформатор, щоб забезпечити вам стале енергоживлення, — зазначають в Укренерго.

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