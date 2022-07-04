Поддержка всего мира: студенты Стэнфордского университета основали для украинцев проект TeleHelp Украина

Украину поддерживает весь цивилизованный мир в то время, когда наши бойцы борются за европейские, украинские ценности перед российским злом. И особенно приятно, когда эта поддержка имеет под собой важные действия и решения.

Студенты Стэнфордского университета основали проект TeleHelp Украина, чтобы предоставлять качественные медицинские услуги украинцам, которые пострадали от войны. Нашим землякам достаточно иметь интернет, телефон или компьютер, и записаться на сайте. Они получат консультацию профессионального врача и синхронный перевод на украинский язык.

Стэнфордский университет является одним из лучших в мире. С начала полномасштабной войны студенты университета пытались привлечь все возможности для того, чтобы помочь украинцам.

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И украинка Соломия Савчук, которая получает в Стэнфордском университете медицинское образование, стала инициатором создания проекта TeleHelp Украина для помощи своей стране.

К созданию проекта присоединились и другие студенты, не только из Стэнфордского университета. Основной целью было сделать возможную медицинскую помощь в цифровом варианте, собрав медиков из США. Языковой барьер одолевают медицинские переводчики.

Соучредитель проекта TeleHelp Украина — специалист по вопросам ИТ — Зое Фон Герлах делится: встречались с Соломией даже ночью, чтобы как можно быстрее запустить свою идею.

Весь процесс автоматизирован. Пациент может просто записаться прямо на сайте без необходимости звонить. Также с переводчиками.

TeleHelp Украина получила лицензию на работу в Украине и Польше. В настоящее время платформа тщательно проверяет квалификацию специалистов для оказания качественной помощи.

Сама же инициатор создания проекта Соломия рассказывает американцам правду о войне в Украине и о страданиях украинского народа.

Я сама переводила консультации, и это ужасные истории. Одно дело видеть эти события по телевидению, совсем другое — слушать от украинцев, как они защищали свои дома и землю. Это вдохновляет работать еще больше.

Во время войны мы все устали, наша нервная система часто не выдерживает: мы кричим, плачем, или совсем ничего не чувствуем. Можно ли самому себе поставить диагноз или стоит идти к врачу? Но к какому? Раньше мы рассказывали тебе о разнице между психологом, психотерапевтом и психиатром, а также о симптомах, с которыми к ним обращаются.

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