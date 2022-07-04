Lifestyle

Поддержка всего мира: студенты Стэнфордского университета основали для украинцев проект TeleHelp Украина

Анна Боль, журналистка Факти ICTV Виктория Мельник, практикант сайта Викна-новини 04 июля 2022, 22:00

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TeleHelp Украина

Поддержка всего мира: студенты Стэнфордского университета основали для украинцев проект TeleHelp Украина
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