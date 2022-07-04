Lifestyle

Підтримка усього світу: студенти Стенфордського університету заснували для українців проект TeleHelp Україна

Анна Боль, журналістка Факти ICTV Вікторія Мельник, практикантка сайту 04 Липня 2022, 22:00

Більше відео
0:02:30
Як вибрати велосипед
Бум на велосипеди: українці масово відмовляються від авто. Чому та як правильно обрати двоколісний транспорт
ЄС відмовляється від авто на бензині з 2035 року
Незалежність від палива РФ чи турбота про екологію? ЄС відмовляється від автівок на бензині та дизелі
0:03:40
Профтехосвіта
Друга профтехосвіта в Україні буде безкоштовною? Як утримати молодь та відбудувати країну
0:03:36
Лікарі Дніпра
Десятки врятованих людей і сотні подяк: як лікарі витягують з того світу наших бійців
Дивитись більше

Останні відео
0:04:22
TeleHelp Україна

Підтримка усього світу: студенти Стенфордського університету заснували для українців проект TeleHelp Україна
0:22:07
Чому ВСУ відійшли з Лисичанстка:пояснює військовий експерт
Почнуть протестувати й залишати війська – військовий експерт Анатолій Кравчук про загрозу з боку Білорусі
0:17:53
План відбудови України
Відбудова України в руках Європи: як виглядає конкретний план відновлення та які пріоритети
Кому з жінок треба стати на військовий облік та чи справді не можна буде виїжджати за кордон
Військовий облік жінок: кому потрібно з’явитися у військкоматі та чи справді не можна буде виїжджати за кордон
0:11:15
Росіяни примусово депортують і всиновлюють українських дітей
Катують і вбивають, а потім думають прихистити! Скільки українських дітей примусово вивезли до Росії
0:03:35
Пара з Донеччини одружилася в лікарні Львова
Відновила зір і одразу під вінець: історія подружжя з Донеччини, що побралося у львівській лікарні
Кирило Буданов спрогнозував, ко
Буданов назвав причину, чому РФ почала масово гатити по будинках, і спрогнозував, коли закінчиться війна
Російські військові залишили острів Зміїний
На острові Зміїний замайорів український прапор! Історія звільнення від окупантів та назви острова
0:10:06
ЗСУ відійшли від Лисичанська, що відомо про ситуацію в області
Головне завдання — зберегти життя: що відомо про відхід ЗСУ від Лисичанська та ситуацію в Слов’янську
0:02:30
Як вибрати велосипед
Бум на велосипеди: українці масово відмовляються від авто. Чому та як правильно обрати двоколісний транспорт
Більше відео
Чому ВСУ відійшли з Лисичанстка:пояснює військовий експерт
Читати далі
Почнуть протестувати й залишати війська – військовий експерт Анатолій Кравчук про загрозу з боку Білорусі

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь