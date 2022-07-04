Підтримка усього світу: студенти Стенфордського університету заснували для українців проект TeleHelp Україна

Україну підтримує увесь цивілізований світ у час, коли наші бійці виборюють європейські, українські цінності перед російським злом. І особливо приємно — коли ця підтримка має під собою важливі дії та рішення.

Студенти Стенфордського університету заснували проект TeleHelp Україна, щоб надавати якісні медичні послуги українцям, які потерпають від війни. Нашим землякам достатньо мати інтернет, телефон чи комп’ютер і записатися на сайті. Вони отримають консультацію фахового лікаря і синхронний переклад українською мовою.

Стенфордський університет є одним із кращих у світі. Від початку повномасштабної війни студенти університету намагалися залучити усі можливості для того, аби допомогти українцям.

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І українка Соломія Савчук, яка здобуває у Стенфордському університеті медичну освіту, стала ініціаторкою створення проекту TeleHelp Україна для допомоги своїй країні.

До створення проекту долучилися й інші студенти, не лише зі Стенфордського університету. Основною метою було зробити можливою медичну допомогу у цифровому варіанті, зібравши медиків зі США. Мовний бар’єр долають медичні перекладачі.

Співзасновниця проекту TeleHelp Україна — спеціалістка із питань ІТ — Зоє Фон Герлах ділиться: зустрічалися із Соломією навіть уночі, аби якнайшвидше запустити в роботу свою ідею.

Весь процес автоматизовано. Пацієнт може просто записатися прямо на сайті, без необхідності дзвонити. Теж саме із перекладачами.

TeleHelp Україна отримав ліцензію на роботу в Україні та Польщі. Нині платформа ретельно перевіряє кваліфікацію фахівців для надання якісної допомоги.

Сама ж ініціаторка створення проекту Соломія розповідає американцям правду про війну в Україні й про страждання українського народу.

Я сама перекладала консультації, і це жахливі історії. Одна справа бачити ці події по телебаченню, зовсім інша — слухати від українців, як вони захищали свої будинки й землю. Це надихає працювати ще більше.

Під час війни ми усі втомилися, наша нервова система часто не витримує: ми кричимо, плачемо, або ж зовсім нічого не відчуваємо. Чи можна самому собі поставити діагноз, чи варто іти до лікаря? Але до якого? Раніше ми розповідали тобі про різницю між психологом, психотерапевтом та психіатром, а також про симптоми, з якими до них звертаються.

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