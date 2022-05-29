Отмечай День Киева на расстоянии! Приглашаем на видеоэкскурсию по столице

Сегодня наша столица отмечает День города. Киеву исполнилось 1540 лет. Это крупнейший город Киевской Руси, который дал начало другим городам нашего государства. Здесь князь Ярослав Мудрый построил Софию Киевскую и распространял письменность, основывал библиотеки. Здесь находится Киево-Печерская лавра, которая является одним из древнейших монастырей и скрывает много увлекательных историй.

В нашей столице одна из самых красивых станций метро в мире — Золотые ворота, а также самая глубокая — Арсенальная.

Здесь расположены множество памятников архитектуры, напоминающих о нашем славном прошлом! Киев — город-герой. Мы знали об этом из истории, и столица еще раз доказала это весной 2022 года.

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Этот День Киева самый сложный, он проходит без громких празднований, но с закаленным духом украинцев. Столица возвращается к жизни, хотя повсюду расположены блокпосты, а военные следят, чтобы в город не пробрался враг.

Этот солнечный день можно провести, гуляя с друзьями или семьей, но помни: не во всех парках Киева безопасно. В некоторых из них до сих пор могут производить разминирование. Поэтому можешь сходить в зоопарк или устроить велодень.

А мы предлагаем тебе посмотреть программу мероприятий ко Дню Киева по ссылке.

Украинцы гордятся и любят свою столицу! Мы будем защищать ее всеми силами. Киев не сдастся, а будет сопротивляться. Этот город прекрасен, и мы любим его за его контрасты. Однако, уверен(-а) ли ты, что знаешь все о столице? Предлагаем тебе пройти тест на знание Киева.