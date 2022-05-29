Святкуй День Києва на відстані! Запрошуємо на відеоекскурсію столицею

Сьогодні наша столиця святкує День міста. Києву виповнилося 1540 років. Це наймогутніше місто Київської Русі, яке дало початок іншим містам нашої держави. Тут князь Ярослав Мудрий побудував Софію Київську та впроваджував письменництво й бібліотеки. Тут знаходиться Києво-Печерська лавра, яка є одним із найдавніших монастирів та приховує багато захопливих історій.

Наша столиця має одну з найкрасивіших станцій метро у світі — Золоті ворота, а також найглибшу — Арсенальна.

А ще безліч пам’яток архітектури, що нагадують на про наше славне минуле! Київ — місто-герой. Ми знаємо про це з історії, і столиця вкотре довела це весною 2022.

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Цей День Києва найскладніший. Він проходить без гучних святкувань, проте з загартованим духом наших громадян. Столиця повертається до життя, хоча всюди розташовані блокпости, а військові пильнують, аби не пробрався ворог.

Цей сонячний день можна провести, гуляючи з друзями чи родиною, проте пам’ятай: не у всіх парках Києва безпечно. В деяких досі можуть проводити розмінування. Тож можна сходити в зоопарк чи влаштувати собі велодень.

А ми пропонуємо тобі переглянути програму заходів до Дня Києва за посиланням.

Українці пишаються й люблять свою столицю! Ми будемо боронити її всіма силами. Київ не скориться, а чинитиме опір. Це місто прекрасне і ми любимо його за його контрасти. Проте, чи впевнений(-а) ти, що знаєш все про столицю? Пропонуємо тобі пройти тест на знання Києва.