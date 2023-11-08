Самое тяжелое — разлука с детьми. Как прошла премия Папа года-2023 и кто победил

Украинским папам, защищающим страну на фронте и заботящимся о безопасности в тылу, вручили премию Папа года. Эта награда появилась в Украине еще до полномасштабной войны, но теперь она как никогда актуальна, считают основатели.

Отметили лучших отцов: военных, волонтеров, медиков, деятелей культуры и многих других. Кандидатов номинировали сами украинцы.

Премия Папа года 2023 — кто победил

Это торжественная церемония награждения Папы года. На ней украинских родителей отмечают уже в третий раз. Премия стремится обратить внимание, что в обществе формируется мощный архетип отца, мужа, защитника. А также это благодарность.

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Восемь номинаций и более 40 кандидатов из разных сфер жизни — коммунальщики, спасатели, волонтеры, медики, военные. Победителей объявляла Оля Цыбульская и ведущий фактов ICTV Вадим Карпьяк. Он также отец троих детей, двое из которых сейчас вдали от Украины.

Расстояние — самый большой вызов. Технические средства, сокращающие дистанцию, это иллюзия. Общение с детьми и тактильный контакт — это вживую. Лайфхака, который исправит ситуацию, нет, — говорит Вадим Карпьяк.

Что такое разлука с отцом, хорошо знает Никита, ему годик. Его семья эвакуировалась из Бахмута, уехали, когда мама была еще беременна. Папа-спасатель остался в прифронтовой Константиновке. Побыть с сыном Юрию удается нечасто. Сегодня он один из претендентов на премию Папа года.

Финалистов определяли голосованием в соцсетях. Победителей выбирали жюри. С первых дней полномасштабной войны волонтерит звезда сериала Козаки. Абсолютно брехлива історія — Дмитрий Вивчарюк. На фронт возит все необходимое, признается, очень скучает по сыновьям.

Дмитрия выбрали лучшим Папой года в номинации Деятель культуры.

Раньше мы рассказывали, как боевой медик спас военного с хвостовиком мины в ноге.

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