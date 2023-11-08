Найважчою є розлука з дітьми. Як минула премія Тато року-2023 та хто переміг

Українським татусям, які захищають країну на фронті та дбають про безпеку в тилу, вручили премію Тато року. Ця нагорода з‘явилася в Україні ще до повномасштабної війни, але тепер вона як ніколи актуальна, вважають засновники.

Відзначили найкращих батьків: військових, волонтерів, медиків, діячів культури та багатьох інших. Кандидатів номінували самі українці.

Премія Тато року 2023 — хто переміг

Це урочиста церемонія нагородження Тато року. На ній українських батьків відзначають уже втретє. Премія прагне звернути увагу на те, що в суспільстві формується потужний архетип батька, чоловіка, захисника. А також це подяка.

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Вісім номінацій та понад 40 кандидатів із різних сфер життя — комунальники, рятувальники, волонтери, медики, військові. Переможців оголошувала Оля Цибульська та ведучий Фактів ICTV Вадим Карп’як. Він також батько трьох дітей, двоє з яких зараз далеко від України.

Відстань — найбільший виклик. Технічні засоби, які скорочують дистанцію, це ілюзія. Спілкування з дітьми і тактильний контакт — це наживо. Лайфхаку, який виправить ситуацію, немає, — каже Вадим Карп’як.

Що таке розлука з батьком, добре знає однорічний Микита. Його родина евакуювалася з Бахмута. Виїхали, коли мама була ще вагітна. Тато-рятувальник залишився у прифронтовій Костянтинівці. Побути з сином Юрію вдається не часто. Чоловік — один з претендентів на премію Тато року.

Фіналістів визначали голосуванням у соцмережах. Переможців обирали журі. З перших днів повномасштабної війни волонтерить і зірка серіалу Козаки. Абсолютно брехлива історія — Дмитро Вівчарюк. На фронт возить усе необхідне, зізнається, дуже сумує за синами.

Дмитра обрали найкращим Татом року у номінації Діяч культури.

Раніше ми розповідали, як бойовий медик врятував військового з хвостовиком міни у нозі.

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