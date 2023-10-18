Врятував бійця з хвостовиком міни у нозі! Бойовий медик розповів про збережене життя нашого військового

Бойові медики 30 бригади врятували воїна, у нозі якого застряг хвостовик від міни. Але самі про це не знали, поки пораненому не провели обстеження у шпиталі. Таке в них сталося вперше. Але щодня лікарі ведуть боротьбу зі смертю. Дивись та читай спеціальний репортаж.

Врятував бійця з хвостовиком міни у нозі: історія порятунку військового

Медик на псевдо Професор такого у своїй практиці не пригадує. Він показує світлини бійця, якого нещодавно врятував. Вороже залізяччя не лише пошматувало тіло захиснику, а й застрягло у його нозі. Це був хвостовик від міни.

Переважно міна коли вибухає, це просто уламками. Січе і все. А от сам хвостовик, щоб шматок міни лишився, це перший раз таке. Застряг, перебив артерію, — розповідає бойовий медик 30 ОМБр ім. князя Костянтина Острозького.

Про хвостовик медик дізнався вже коли бійцю зробили рентген. Та найголовніше, попри тяжкий стан захисника, його вдалося стабілізувати дорогою до шпиталю. І врятувати ще одне життя.

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З медиками 30 ОМБр ми зустрічаємося на так званій точці очікування — звідси будь-якої миті вони можуть виїхати на евакуацію поранених. Вони показують карети-стабпункти на колесах, обладнані унікально.

За класичною схемою пораненого бійця евакуюють спочатку з поля бою в стабілізаційний пункт, а потім у шпиталь. Однак ці медики завдяки машині та обладнанню можуть стабілізувати прямо під час евакуації. Працюють з важкими пораненнями.

Кожна зекономлена хвилина — шанс витягнути захисника з лап смерті. Скільки врятували життів медики вже навіть не рахують. Працюють майже цілодобово, інколи щастить — і за чергування немає викликів. Але щодня є поранені, щодня є втрати.

Були військовослужбовці у стані клінічної смерті на фоні крововтрати, з ампутаціями, проникними пораненнями тулуба, голови, черевної порожнини, — каже командир медичної роти Олег Довгань.

Раніше ми розповідали, як у Дніпрі виготовляють протези за день.

Фото: Командування Медичних сил ЗСУ

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