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Врятував бійця з хвостовиком міни у нозі! Бойовий медик розповів про збережене життя нашого військового

Олег Корнієнко, Журналіст програми Факти ICTV 18 Жовтня 2023, 21:00

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