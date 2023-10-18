Lifestyle

Спас бойца с хвостовиком мины в ноге! Боевой медик рассказал о сохраненной жизни нашего военного

Олег Корниенко, Журналист программы Факты ICTV 18 октября 2023, 21:00

Больше видео
0:05:17
Звезды развлекают детей
Звезды стали ближе! В киевской гимназии школьников развлекают Kalush, Притула и Джамала
0:03:53
Найдовший у світі марафон — як долучитися і посилити ППО
Прокачай ПВО и поддержи войско! Как приобщиться к благотворительному самому длинному в мире марафону
0:07:27
Професія пожежника — як стати працівником ДСНС та що потрібно
Могу себе сказать — я спасаю людей. Сложности и преимущества профессии пожарного в Украине
0:12:02
Культурний десант — у Києві відбудуться два благодійних концерти
Синхронизация тыла и фронта. В Киеве пройдут два благотворительных концерта Культурного десанта
Смотреть больше

Последние видео
0:03:59
Врятував бійця з хвостовиком міни у нозі: історія порятунку військового

Спас бойца с хвостовиком мины в ноге! Боевой медик рассказал о сохраненной жизни нашего военного
0:07:04
Telegram
Нацсовет хочет урегулировать работу Telegram в Украине — что будет с популярным мессенджером
Карта бойових дій в Україні
Карта боевых действий 18 октября 2023 года: где идут бои сегодня в режиме онлайн
0:14:12
Дмитро Кулеба про склади зброї НАТО та діяльність ОБСЄ
Склады НАТО неисчерпаемы? Кулеба об оружии, договоренности с ОБСЕ и эвакуации из Израиля и Газы
0:05:17
Ситуація в Авдіївці сьогодні 17 жовтня 2023
Ни одного уцелевшего дома: какая ситуация в Авдеевке сегодня и как проходит эвакуация населения
0:05:17
Звезды развлекают детей
Звезды стали ближе! В киевской гимназии школьников развлекают Kalush, Притула и Джамала
Карта бойових дій в Україні
Карта боевых действий 17 октября 2023 года: где идут бои сегодня в режиме онлайн
0:04:57
восстановление домов в Харькове
Люди потеряли все, но остались в живых. Как Харьков-железобетон приходит в себя после атаки 6 октября
0:04:50
Залітають у глибокий тил ворога: як аеророзвідка нищить техніку росіян
Залетают в глубокий тыл россиян. Аэроразведка показала, как уничтожает технику врага — чем можно помочь
0:06:39
90-ті роковини Голодомору: які країни світу не визнали його геноцидом
Боятся слова геноцид! Как почтят 90-ую годовщину Голодомора и какие страны не признали страшное преступление
Больше видео
Telegram
Читать дальше
Нацсовет хочет урегулировать работу Telegram в Украине — что будет с популярным мессенджером

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь