Спас бойца с хвостовиком мины в ноге! Боевой медик рассказал о сохраненной жизни нашего военного

Боевые медики 30 бригады спасли воина, в ноге которого застрял хвостовик от мины. Но сами об этом не знали, пока раненому не провели обследование в больнице. Такое у них произошло впервые. Но каждый день врачи ведут борьбу со смертью. Смотри и читай специальный репортаж.

Спас бойца с хвостовиком мины в ноге: история спасения военного

Медик с позывным Профессор такого в своей практике не припоминает. Он показывает фотографии бойца, которого недавно спас. Железо врага не только разорвало тело защитнику, но и застряло в его ноге. Это был хвостовик от мины.

В основном мина когда взрывается, это просто осколками. Сечет и все. А вот сам хвостовик, чтобы кусок мины остался, это в первый раз такое. Застрял, перебил артерию, — рассказывает боевой медик 30 ОМБр им. князя Константина Острожского.

О хвостовике медик узнал уже когда бойцу сделали рентген. Но самое главное, несмотря на тяжелое состояние защитника, его удалось стабилизировать по дороге в госпиталь. И спасти еще одну жизнь.

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С медиками 30 ОМБр мы встречаемся на так называемой точке ожидания — отсюда в любой момент они могут поехать на эвакуацию раненых. Они показывают кареты-стабпункты на колесах, оборудованные уникально.

По классической схеме раненого бойца эвакуируют сначала с поля боя в стабилизационный пункт, а затем в госпиталь. Однако эти медики благодаря машине и оборудованию могут стабилизировать прямо во время эвакуации. Работают с тяжелыми ранениями.

Каждая сэкономленная минута — шанс вытащить защитника из лап смерти. Сколько спасли жизней медики уже даже не считают. Работают почти круглосуточно, иногда везет, и во время дежурства нет вызовов. Но каждый день есть раненые, каждый день есть потери.

Были военнослужащие в состоянии клинической смерти на фоне кровопотери, с ампутациями, проникающими ранениями тела, головы, брюшной полости, — говорит командир медицинской роты Олег Довгань.

Раньше мы рассказывали, как в Днепре изготовляют протезы за день.

Фото: Командование Медицинских сил ВСУ

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