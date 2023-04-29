Языковые курсы, самооборона, иппотерапия. Проект Вільна в Николаеве помогает женщинам преодолеть стресс от войны

В Николаеве в мобильном пространстве Вільна женщины могут бесплатно посещать самые разные занятия: курсы украинского языка, ораторского искусства, самообороны, йоги и даже иппотерапии. Свою помощь жителям города предлагают психологи, юристы и социальные работники. Читай про проект Вільна подробнее.

Проект Вільна в Николаеве помогает женщинам восстанавливаться от стресса

Наталья рассказывает, как месяц назад присоединилась к проекту. Она уже посетила курсы йоги, самообороны, украинского языка, народного творчества. На занятии по иппотерапии впервые эмоций не скрывает:

Это очень хорошая разрядка, эмоции, позитив. После всех взрывов и бомбардировок, мы ведь никуда не уезжали, — рассказывает Наталья.

Конь Петрик поселился здесь после начала полномасштабной войны. Сначала его кормят, делают прическу. Конь очень любит людей. Инструктор Александра утверждает, эта терапия действительно работает, особенно она помогает восстановиться после стресса.

Таких бесплатных активностей в рамках проекта Вільна немало. В Николаеве для женщин есть даже выезды психолога. За помощью к психологу обратились уже более сотни женщин. За месяц работы к проекту присоединились 200 женщин.

Марина — профессиональная актриса. На своих занятиях она делится профессиональными секретами. Обучает женщин специальным упражнениям и даже техникам дыхания.

Чувствую, что я развиваюсь, становлюсь увереннее. Это хорошее настроение, общение с прекрасными женщинами, с единомышленницами, — рассказывает участница проекта Екатерина.

Этот проект будет длиться не менее года. Координаторы обещают еще больше новых активностей

Раньше мы рассказывали, как мировые медики объединились, чтобы вылечить украинцев.

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