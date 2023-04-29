Lifestyle

Мовні курси, самооборона, іпотерапія. Проект Вільна у Миколаєві допомагає жінкам подолати стрес від війни

Луїза Єрьоміна 29 Квітня 2023, 20:00

Більше відео
0:02:38
вертикальна ферма
Замість ґрунту — вата! Як вирощують зелень на вертикальній фермі без великого поля
0:05:02
PinchukArtCentre Prize
Поки гримлять гармати, музи не мовчать: оголошено переможців сьомої премії PinchukArtCentre Prize
0:04:09
Навчай для України
Навчай для України: як молоді педагоги йдуть працювати до сільських шкіл за новою програмою
0:03:56
нові трамваї у Києві
Новий дизайн, просторий салон, клімат контроль та зарядки для гаджетів: де у Києві з’явились нові трамваї
Дивитись більше

Останні відео
0:04:10
підводний дрон

Річ коштовна, але вкрай необхідна. Як та для чого українці використовують підводні дрони
0:03:07
Проект Вільна в Миколаєві допомагає жінкам відновлюватися від стресу
Мовні курси, самооборона, іпотерапія. Проект Вільна у Миколаєві допомагає жінкам подолати стрес від війни
Карта бойових дій в Україні
Окупанти ховаються за спинами дітей: карта бойових дій в Україні 29 квітня в режимі онлайн
0:03:05
Історії українських переселенок з Донеччини: як довелося покинути домівку
Дітей ледве не задавило! Історії українських переселенок про нове життя та спогади про страшні дні
балістична ракета це
Металеві носії смерті: що таке балістичні ракети та які має на озброєнні РФ
0:03:04
Обстріл селища Степногірськ на Запоріжжі: росіяни поцілили у дитячий садочок
Нам допоміг янгол-охоронець! Росіяни поцілили з РСЗВ Град у дитячий садочок на Запоріжжі
0:02:42
Умань
Лічать зруйновані поверхи зі сльозами на очах: реакція очевидців удару по Умані
0:02:38
вертикальна ферма
Замість ґрунту — вата! Як вирощують зелень на вертикальній фермі без великого поля
0:02:46
Українські інженери розробляють БПЛА в польових умовах
На все про все 15 хвилин! Як українські інженери розробляють надсучасні БпЛА в польових умовах
Літак
Характеристики ракети Х-101: що відомо про снаряди, якими Росія обстрілює Україну
Більше відео
підводний дрон
Читати далі
Річ коштовна, але вкрай необхідна. Як та для чого українці використовують підводні дрони
Карта бойових дій в Україні
Читати далі
Окупанти ховаються за спинами дітей: карта бойових дій в Україні 29 квітня в режимі онлайн

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь