Мовні курси, самооборона, іпотерапія. Проект Вільна у Миколаєві допомагає жінкам подолати стрес від війни

У Миколаєві в мобільному просторі Вільна жінки можуть безкоштовно відвідувати найрізноманітніші заняття: курси української мови, ораторського мистецтва, самооборони, йоги та навіть іпотерапії. Свою допомогу жителькам міста пропонують психологи, юристи та соціальні працівники. Читай про проект Вільна детальніше.

Проект Вільна в Миколаєві допомагає жінкам відновлюватися від стресу

Пані Наталія розповідає, як місяць тому долучилася до проекту. Вона вже відвідала курси йоги, самооборони, української мови, народної творчості. На занятті з іпотерапії вперше емоцій не приховує:

Це дуже гарна розрядка, емоції, позитив. Після всіх вибухів та бомбардувань, адже ми нікуди не виїжджали, — розповідає Наталія.

Кінь Петрик оселився тут після початку повномасштабної війни. Спочатку його годують, роблять зачіску. Кінь дуже любить людей. Інструкторка Олександра твердить, ця терапія справді дієва, особливо вона допомагає відновитися після стресу.

Таких безкоштовних активностей у межах проекту Вільна чимало. У Миколаєві для жінок започаткували навіть виїзди психолога. По допомогу до психологині звернулися вже більше сотні жінок. За місяць роботи до проекту долучилися 200 жінок.

Пані Марина — професійна акторка. На своїх заняттях ділиться фаховими секретами. Навчає жінок спеціальних вправ і навіть технік дихання.

Відчуваю, що я розвиваюся, стаю більш упевнена. Це гарний настрій, спілкування з прекрасними жінками, з однодумицями, — розповідає учасниця проекту Катерина.

Цей проект триватиме щонайменше рік. Координатори обіцяють ще більше нових активностей

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