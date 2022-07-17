Lifestyle

Я дал присягу защищать Украину и буду продолжать это делать. Интервью с бронзовым призером Всемирных игр Романом Щербатюком

Богдана Макалюк, редактор сайта 17 июля 2022, 14:00
Роман Щербатюк: бронзовий призер Всесвітніх ігор про війну на фронті

Больше видео
0:03:05
Швейне підприємство
Одежда для ВСУ: швейное предприятие во Львовской области трудоустроило десятки переселенцев. Кто ещё нужен
Як виявити міну - курси для пошуковців
Мусор, ветки и даже бутылки могут таить опасность: как саперы учат гражданских поисковиков мин
0:03:55
Волонтери
Спасали от войны: шокирующие истории волонтеров, вывозивших людей из горячих точек
0:03:52
Мама тройнят
Как это война? Нам рожать нужно! Как черниговчанка в первый день войны стала мамой тройняшек
Смотреть больше

Последние видео
0:03:36
Яка ситуація у місті Оріхів 17 липня

Крепкий орешек оказался не по зубам оккупантам. Как живет прифронтовой Орехов
0:17:48
Роман Щербатюк: бронзовий призер Всесвітніх ігор про війну на фронті
Я дал присягу защищать Украину и буду продолжать это делать. Интервью с бронзовым призером Всемирных игр Романом Щербатюком
0:02:38
Яка ситуація у Краматорську 17 липня
Живут под звуки сирен и взрывов, но остаются в городе — ситуация в Краматорске 17 июля
Роковини катастрофи рейсу MH17 - як проходить суд над злочинцями
Годовщина крушения рейса MH17: удалось ли отыскать истину и как проходит суд над преступниками
0:03:44
Обстрел Днепр
Россияне обстреляли Днепр своими самыми дорогими ракетами Х-101 – последствия ракетного удара
0:03:40
Харьковчанка Марина
Дело не в квартире, это — сломанная жизнь. История харьковчанки, которая с детьми убегала из-под обстрелов
Как война вредит мировой экономике
Цена войны: десять фактов того, что агрессия России против Украины вредит мировой экономике
Карта бойових дій в Україні сьогодні - де точаться бої в Україні 17 липня
Актуальная карта боевых действий в Украине и опасные направления 17 июля
0:03:08
Перехваченные разговоры
Назвался грузом — залезай в кузов! Российские военные мечтают о бегстве из Украины. О чем оккупант говорит с матерью
0:04:26
Виставка у PinchukArtCentre
Важно дать людям место для размышлений и надежду, что ужасы кончатся! Новая выставка в PinchukArtCentre
Больше видео
Яка ситуація у місті Оріхів 17 липня
Читать дальше
Крепкий орешек оказался не по зубам оккупантам. Как живет прифронтовой Орехов
Яка ситуація у Краматорську 17 липня
Читать дальше
Живут под звуки сирен и взрывов, но остаются в городе — ситуация в Краматорске 17 июля

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь