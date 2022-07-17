Я дал присягу защищать Украину и буду продолжать это делать. Интервью с бронзовым призером Всемирных игр Романом Щербатюком

Роман Щербатюк — украинский спортсмен, чемпион мира по кикбоксингу, получил бронзу на Всемирных играх 2022. С начала полномасштабного вторжения парень записался в терроборону родного города Черкассы, а впоследствии уже воевал в Попасной.

Парень рассказал, что любил охоту и учился на военной кафедре в черкасском вузе, однако военного опыта у него не было.

Роману трудно разграничить, когда было первое сражение по приезду на передовую, ведь сразу была высокая интенсивность боев.

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— Один вид боя сменялся другим. Сначала могли атаковать из стрелкового оружия, а затем продолжали лететь артиллерийские снаряды. Мы скрывались, бегали, перебегали с позиций. Трудно выделить что-нибудь одно, — говорит Роман.

Спортсмен рассказывает, что первые несколько дней было сложно поверить, что это происходит на самом деле. Но впоследствии привык к новой реальности.

— Самое страшное, когда прилетает снаряд от артиллерийских обстрелов, ты ведь ничего не можешь сделать.

Все решает судьба и какое-то внутреннее предчувствие. Можно выйти на 15 секунд раньше и попасть под снаряд.

Такая реальность действительно пугала, но мы привыкали, — рассказал Щербатюк.

Роман признался, что не все его собратья поняли решение юноши ехать в Америку на соревнование. Мол, Ломаченко, на тот момент, остался защищать страну, а Роман решил куда-то ехать. Но зря, ведь парень смог завоевать бронзу на Всемирных играх 2022 года.

Однако командир роты парня принял решение его отпустить на соревнование и пожелал удачи и сказал “бить каждого соперника, как москаля”. Также для себя Роман принял решение вернуться воевать.

— Я военнослужащий. Я дал присягу народу Украины защищать ее и буду продолжать это делать, пока мы не победим, — твердо сказал Роман Щербатюк.

Ранее мы подробнее рассказывали историю Романа Щербатюка, как именно он попал на фронт, начал подготовку ко Всемирным играм и что планирует делать со спортивной карьерой дальше.

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