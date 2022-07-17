Lifestyle

Я дав присягу захищати Україну й продовжуватиму це робити. Інтерв’ю з бронзовим призером Всесвітніх ігор Романом Щербатюком

Богдана Макалюк, редакторка сайту 17 Липня 2022, 14:00
Роман Щербатюк: бронзовий призер Всесвітніх ігор про війну на фронті

Більше відео
0:03:05
Швейне підприємство
Одяг для ЗСУ: швейне підприємство на Львівщині працевлаштувало десятки переселенців. Хто ще потрібен
Я дав присягу захищати Україну й продовжуватиму це робити. Інтерв’ю з бронзовим призером Всесвітніх ігор Романом Щербатюком
Сміття, гілки та навіть пляшки можуть крити в собі небезпеку: як сапери навчають цивільних пошуковців мін
0:03:55
Волонтери
Рятували від війни: шокуючі історії волонтерів, які вивозили людей з гарячих точок
0:03:52
Мама трійнят
Як це війна? Нам народжувати потрібно! Як чернігівчанка у перший день війни стала мамою трійні
Дивитись більше

Останні відео
0:17:48
Роман Щербатюк: бронзовий призер Всесвітніх ігор про війну на фронті

Я дав присягу захищати Україну й продовжуватиму це робити. Інтерв’ю з бронзовим призером Всесвітніх ігор Романом Щербатюком
0:02:38
Яка ситуація у Краматорську 17 липня
Живуть під звуки сирен та вибухів, але залишаються у місті — ситуація у Краматорську 17 липня
0:04:40
Роковини катастрофи рейсу MH17 - як проходить суд над злочинцями
Роковини катастрофи рейсу MH17: чи вдалось відшукати істину та як проходить суд над злочинцями
0:03:44
Обстріл Дніпра
Росіяни обстріляли Дніпро своїми найдорожчими ракетами Х-101 — наслідки ракетного удару
0:03:41
Харків'янка Марина
Справа не у квартирі, це — зламані життя. Історія харків’янки, яка з дітьми тікала з-під обстрілів
Як війна шкодить світовій економіці
Ціна війни: десять фактів того, що агресія Росії проти України шкодить світовій економіці
Карта бойових дій в Україні сьогодні - де точаться бої в Україні 17 липня
Актуальна карта бойових дій в Україні та небезпечні напрямки на 17 липня
0:03:08
Перехоплені розмови
Назвався “грузом” — залазь у кузов! Російські військові мріють про втечу з України. Про що окупант говорить з матір’ю
0:04:26
Виставка у PinchukArtCentre
Важливо дати людям місце для роздумів і надію, що жахи скінчаться! Нова виставка у PinchukArtCentre
0:12:03
Лариса Якубова про "російський мир"
Хочуть знищити те, що не можуть прийняти. Історикиня розповіла, на чому базується ненависть росіян до українців
Більше відео
Яка ситуація у Краматорську 17 липня
Читати далі
Живуть під звуки сирен та вибухів, але залишаються у місті — ситуація у Краматорську 17 липня

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь