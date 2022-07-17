Я дав присягу захищати Україну й продовжуватиму це робити. Інтерв’ю з бронзовим призером Всесвітніх ігор Романом Щербатюком

Роман Щербатюк — український спортсмен, чемпіон світу з кікбоксингу здобув бронзу на Всесвітніх іграх 2022. З початку повномасштабного вторгнення хлопець записався до тероборони рідного міста Черкаси, а згодом вже воював у Попасній.
Хлопець розповів, що полюбляв полювання та навчався на військові кафедрі у черкаському виші, проте безпосередньо військового досвіду він не мав.
Роман каже, що важко розмежувати, коли був перший бій по приїзду на передову, адже відразу була висока інтенсивність боїв.
— Один вид бою змінювався іншим. Спочатку могли атакувати зі стрілецької зброї, а потім продовжували летіти артилерійські снаряди. Ми ховалися, бігали, перебігали з позицій. Важко виокремити щось одне, — каже роман.
Спортсмен розповідає, що перші кілька днів було складно повірити, що це відбувається насправді. Але згодом звик до нової реальності.
— Найстрашніше — коли прилітає снаряд від артилерійського обстрілу, адже ти нічого не можеш зробити.
Все вирішує доля та якесь внутрішнє передчуття. Можна вийти на 15 секунд раніше й потрапити під цей снаряд.
Все вирішує доля та якесь внутрішнє передчуття. Можна вийти на 15 секунд раніше й потрапити під цей снаряд.
Така реальність дійсно лякала, але ми призвичаювались, — розповів Щербатюк.
Роман зізнався, що не всі його побратими зрозуміли рішення хлопця їхати в Америку на змагання. Мовляв, Ломаченко, на той момент, залишився боронити країну, а Роман вирішив кудись їхати. Але дарма, адже хлопець зміг вибороти бронзу на Всесвітніх іграх 2022.
Проте командир роти хлопця ухвалив рішення його відпустити на змагання й побажав удачі й сказав “бити кожного суперника, як москаля”. Також для себе Роман прийняв рішення повернутися воювати.
— Я — військовослужбовець. Я дав присягу народу України захищати її й продовжуватиму це робити, поки ми не переможемо, — твердо сказав Роман Щербатюк.
Раніше ми детальніше розповідали історію Романа Щербатюка, як саме він потрапив на фронт, почав підготовку до Всесвітніх ігор та що планує робити зі спортивною кар’єрою далі.
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