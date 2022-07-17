Я дав присягу захищати Україну й продовжуватиму це робити. Інтерв’ю з бронзовим призером Всесвітніх ігор Романом Щербатюком

Роман Щербатюк — український спортсмен, чемпіон світу з кікбоксингу здобув бронзу на Всесвітніх іграх 2022. З початку повномасштабного вторгнення хлопець записався до тероборони рідного міста Черкаси, а згодом вже воював у Попасній.

Хлопець розповів, що полюбляв полювання та навчався на військові кафедрі у черкаському виші, проте безпосередньо військового досвіду він не мав.

Роман каже, що важко розмежувати, коли був перший бій по приїзду на передову, адже відразу була висока інтенсивність боїв.

Зараз також дивляться

— Один вид бою змінювався іншим. Спочатку могли атакувати зі стрілецької зброї, а потім продовжували летіти артилерійські снаряди. Ми ховалися, бігали, перебігали з позицій. Важко виокремити щось одне, — каже роман.

Спортсмен розповідає, що перші кілька днів було складно повірити, що це відбувається насправді. Але згодом звик до нової реальності.

— Найстрашніше — коли прилітає снаряд від артилерійського обстрілу, адже ти нічого не можеш зробити.

Все вирішує доля та якесь внутрішнє передчуття. Можна вийти на 15 секунд раніше й потрапити під цей снаряд.

Така реальність дійсно лякала, але ми призвичаювались, — розповів Щербатюк.

Роман зізнався, що не всі його побратими зрозуміли рішення хлопця їхати в Америку на змагання. Мовляв, Ломаченко, на той момент, залишився боронити країну, а Роман вирішив кудись їхати. Але дарма, адже хлопець зміг вибороти бронзу на Всесвітніх іграх 2022.

Проте командир роти хлопця ухвалив рішення його відпустити на змагання й побажав удачі й сказав “бити кожного суперника, як москаля”. Також для себе Роман прийняв рішення повернутися воювати.

— Я — військовослужбовець. Я дав присягу народу України захищати її й продовжуватиму це робити, поки ми не переможемо, — твердо сказав Роман Щербатюк.

Раніше ми детальніше розповідали історію Романа Щербатюка, як саме він потрапив на фронт, почав підготовку до Всесвітніх ігор та що планує робити зі спортивною кар’єрою далі.

А ще у Вікон є свій Telegram-канал. Підписуйся, аби не пропустити найцікавіше!