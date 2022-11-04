Рыцари с метлами вместо мечей: столичные коммунальщики спасают Киев от разрухи

Их работа незаметна. Впрочем, невероятно важна. Благодаря коммунальщикам украинцы могут ходить по чистым улицам, сидеть в скверах, где высажены цветы и почищены урны. А также ездить на работу по залатанным после обстрелов дорогам.

Людмила Ободзинская — одна из тех, кто во время вражеского налета ни на миг не дала Киеву остановиться.

Людмила возглавляет коммунальное предприятие Шевченковского района. На балансе ее хозяйства 149 км дорог. В том числе и бульвар Шевченко, по которому 10 октября прилетели вражеские ракеты.

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Обстрелы еще продолжались, а Людмила уже пыталась подсчитать, сколько техники и работников нужно, чтобы все убрать и залатать. Ее команда прибыла на место сразу же после спасателей.

Ни один из них не сказал: “Я боюсь, здесь все полыхает.”

Наверное, люди, с которыми я работаю, они точно герои, — говорит Людмила.

Людмила гордится каждым своим работником. Ведь именно благодаря их незаметному, но крайне важному труду, жизнь города ни на один день не остановилась.

Напомним, что ранее мы рассказывали о том, как столичные коммунальщики пытаются поддерживать чистоту в городе во время войны.