Лицарі з мітлами замість мечів: столичні комунальники рятують Київ від розрухи

Їхня робота непомітна. Втім, неймовірно вагома. Завдяки комунальникам українці можуть ходити чистими вулицями, сидіти у скверах, де висаджені квіти та почищені смітники, а також їздити на роботу залатаними після обстрілів дорогами.

Людмила Ободзінська — одна з тих, хто під час ворожої навали ні на мить не давала Києву зупинитися.

Людмила очолює комунальне підприємство Шевченківського району. Її господарство складається зі 149 кілометрів доріг.

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Серед них і бульвар Шевченка, по якому 10 жовтня прилетіли ворожі ракети.

Обстріли ще тривали, а Людмила вже намагалась підрахувати, скільки техніки та працівників потрібно, аби це все прибрати й залатати. Її команда прибула на місце одразу після рятувальників.

Жоден з них не сказав: “Я боюсь, тут палає.”

Напевно, люди з якими я працюю, вони герої точно, — каже Людмила.

Людмила пишається кожним своїм працівником. Бо саме завдяки їхній непомітній, але вкрай важливій праці, життя міста на жоден день не зупинилося.

Нагадаємо, що раніше ми розповідали про те, як столичні комунальники намагаються підтримувати чистоту у місті під час війни.