Lifestyle

Шпагат между официальным и реальным курсом: Сергей Фурса о том, что будет с валютой в Украине

Даниэла Долотова, редактор сайта 19 июля 2022, 07:00

Больше видео
0:02:56
Народний сухпай
Акция Народный сухпай для ВСУ — приобщиться может каждый
0:04:01
Всесвітні ігри 2022 - скільки медалей в України
Нация победителей: Украина заняла третье место в медальном зачете на Всемирных играх-2022
0:09:29
Закон про мову
Русского здесь больше не будет! Как заработает новый закон о языке, — объясняет министр Немчинов
0:06:07
Що відбувається на ринку нерухомості в Україні в липні 2022
Квартирный вопрос: что происходит на рынке недвижимости Украины и какие цены на жилье
Смотреть больше

Последние видео
0:04:01
Сергій Фурса про те, що буде з валютою

Шпагат между официальным и реальным курсом: Сергей Фурса о том, что будет с валютой в Украине
Актуальна карта бойових дій в Україні та небезпечні напрямки на 19 липня
Актуальная карта боевых действий в Украине и опасные направления на 19 июля
0:12:04
Володимир Єрмоленко
Преступление по-русски: почему мир никак не может разорвать круг террора РФ
Українські переселенці в ЄС - як Євросоюз допомагає українцям
Наши люди повсюду: сколько украинских переселенцев остается в ЕС и какие права там имеют
Уніфікована військова форма для жінок у ЗСУ
От белья до зимней одежды: впервые в истории ВСУ для женщин создадут унифицированную военную форму
Коли закінчиться війна в Україні
Вопрос, что волнует каждого: собрали мнения и прогнозы, когда и как закончится война в Украине 2022
Кому з жінок треба стати на військовий облік та чи справді не можна буде виїжджати за кордон
Военный учет женщин: кому нужно будет явиться в военкомат и действительно ли нельзя будет выезжать за границу
0:02:56
Народний сухпай
Акция Народный сухпай для ВСУ — приобщиться может каждый
0:04:01
Всесвітні ігри 2022 - скільки медалей в України
Нация победителей: Украина заняла третье место в медальном зачете на Всемирных играх-2022
Ірина Верещук про виселення ВПО зі шкіл - коли виселять і за яких умов
Переселенцев будут выселять из школ? Верещук о ситуации с ВПЛ и подготовке к холодам
Больше видео
Актуальна карта бойових дій в Україні та небезпечні напрямки на 19 липня
Читать дальше
Актуальная карта боевых действий в Украине и опасные направления на 19 июля

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь