Шпагат между официальным и реальным курсом: Сергей Фурса о том, что будет с валютой в Украине

Валютный курс в Украине сейчас находится в кардинально разных ситуациях. С одной стороны, он значительно вырос по сравнению с его состоянием в начале февраля 2022 года.

С другой стороны, остается фиксированным в Нацбанке Украины. Однако это явление уже имеет как положительные, так и отрицательные стороны. Так что инвестиционный банкир Сергей Фурса рассказал, что будет с валютным курсом.

Очень помогло бы сбалансировать курс, если бы Минфин поднял доходность по валютным и гривневым военным облигациям.

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Это нужно, чтобы направить хотя бы часть денег на армию. Потому что очень много уходит на валютный рынок и заставляет Нацбанк закрывать эту дыру на своих резервах.

Сейчас мы видим, что критический уровень резервов приближается, и со временем этот шпагат между официальным и реальным курсом может заставить Нацбанк отказаться от фиксации курса.

Однако отказ от фиксации курса может привести к значительному росту стоимости любого импортного товара.

Теоретически, Нацбанк может поддерживать уровень своих резервов за счет свопов. То есть заключать определенные соглашения с центральными банками других стран. Однако почему это еще не было сделано, остается открытым вопросом.

Могут ли западные партнеры помочь сбалансировать курс

Сейчас очень уместна помощь западных партнеров в фиксации курса нашей валюты. Без нее наша экономика была бы уже давно разрушена.

К сожалению, западной помощи до сих пор недостаточно, чтобы полностью перекрывать ту возникающую дыру в бюджете.

Плюс существуют особенности финансовой помощи, заключающиеся в том, что она не может спонсировать нашу армию. А наши расходы в оборонном секторе превышают все доходы бюджета. Именно поэтому Нацбанк вынужден допечатывать гривну и создает давление на валюту.

В то же время мировая экономика тоже терпит существенные изменения. Читай, почему курс евро стремительно падает и вернет ли европейская валюта свои позиции.

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