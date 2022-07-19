Шпагат між офіційним та реальним курсом: Сергій Фурса про те, що буде з валютою в Україні

Валютний курс в Україні зараз знаходиться у кардинально різних ситуаціях. З одного боку він значно зріс у порівнянні з його станом на початку лютого 2022 року.

З іншого – лишається фіксованим у Нацбанку України. Однак це явище має вже як позитивні, так і негативні сторони. Тож інвестиційний банкір Сергій Фурса розповів, що буде з валютним курсом.

Дуже допомогло б збалансувати курс, якби Мінфін підняв дохідності по валютних та гривневих військових облігаціях.

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Це потрібно, щоб спрямувати хоча б частину грошей на армію. Бо дуже багато коштів йде на валютний ринок і змушує Нацбанк закривати цю дірку на своїх резервах.

Зараз ми вже бачимо, що критичний рівень резервів наближається, і з часом цей шпагат між офіційним та реальним курсом може змусити Нацбанк відмовитись від фіксації курсу.

Проте відмова від фіксації курсу може призвести до значного зростання вартості за будь-який імпортний товар.

Теоретично Нацбанк може підтримувати рівень своїх резервів за рахунок свопів. Тобто певних угод з центральними банками інших країн. Однак чому цього ще не було зроблено, залишається відкритим питанням.

Чи можуть західні партнери допомогти збалансувати курс

Наразі дуже доречна допомога західних партнерів у фіксації курсу нашої валюти. Без неї наша економіка була б вже давно зруйнована.

На жаль, західної допомоги досі недостатньо, щоб повністю перекривати ту дірку в бюджеті, яка виникає.

Плюс існують особливості фінансової допомоги, які полягають у тому, що вона не може спонсорувати нашу армію. А наші витрати в оборонному секторі наразі перевищують усі доходи бюджету. Саме тому Нацбанк вимушений додруковувати гривню і це створює тиск на валюту.

Проте водночас з цим світова економіка теж зазнає суттєвих змін. Читай, чому курс євро стрімко падає та чи поверне європейська валюта свої позиції.

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