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Шпагат між офіційним та реальним курсом: Сергій Фурса про те, що буде з валютою в Україні

Даніела Долотова, редакторка сайту 19 Липня 2022, 07:00

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