40% энергосистемы разрушено — почему важно экономить электроэнергию каждый день

Россия пытается сломать украинцев тьмой. В результате ракетных ударов уже 40% энергетической инфраструктуры страны разрушено.

Энергетики работают круглосуточно, чтобы стабилизировать ситуацию. Но каждый из украинцев должен внести свой вклад — экономить свет и с пониманием относиться к аварийным отключениям.

Миллион киевлян без света были за прошедшие сутки — это 320 тысяч квартир. Еще труднее было в области. У некоторых абонентов электричества не было девять часов. У кого-то с перерывом, у кого-то — без.

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И проще пока что не будет. В столице и Киевской области и сегодня продолжат экстренные отключения. Они могут длиться уже не четыре часа, как анонсировали раньше, а шесть.

Также в ДТЭК объяснили, почему не во всех домах выключают свет. Есть те, где расположены объекты критической инфраструктуры. Поэтому отключать их нельзя.

В северных и центральных регионах россияне разбили больше всего инфраструктуры, и для ее восстановления энергетикам еще нужно время.

Так что свет сегодня будут выключать в Киеве и области, а также в Черниговской, Черкасской, Житомирской, Сумской, Полтавской и Харьковской областях.

Для экономии в городах отключают наружную рекламу и уличные фонари. Поэтому стоит позаботиться и о безопасности. Светоотражающие элементы на одежде должны стать правилом.

Потому что водителю в темноте очень сложно заметить пешехода на дороге и вовремя затормозить. В Верховной Раде предлагают сделать это законом и за нарушение ввести штраф.

Очевидно одно — сегодня всем непросто, и будет еще тяжелее, но это тоже цена победы. Поэтому стараемся экономить электричество каждый день. Это вклад каждого в победу.

Атаки на объекты энергетической инфраструктуры запрещены международными конвенциями, ведь прежде всего затрагивают мирное население, а не военных.

Читай, что такое ТЭЦ и ТЭС, а также почему Россия целит по ним.

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