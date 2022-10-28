40% енергосистеми зруйновано — чому надважливо економити електроенергію щодня

Росія намагається зламати українців темрявою. Унаслідок ракетних ударів уже 40% енергетичної інфраструктури країни зруйновано.
Енергетики працюють цілодобово, аби стабілізувати ситуацію. Але кожен з українців має зробити і свій внесок — економити світло та з розумінням ставитись до аварійних відключень.
Мільйон киян без світла були минулої доби — це 320 тисяч квартир. Ще складніше було області. У деяких абонентів електрики не було дев’ять годин. У когось з перервою, у когось — без.
І простіше поки не буде. У столиці та Київській області й сьогодні продовжать екстрені відключення. Вони можуть тривати вже не чотири години, як анонсували раніше, а шість.
Також у ДТЕК пояснили, чому не в усіх будинках вимикають світло. Є ті, де розташовані об’єкти критичної інфраструктури. Тому відключати їх не можна.
У північних та центральних регіонах росіяни розбили найбільше інфраструктури, і для її відновлення енергетикам ще потрібен час.
Тож світло сьогодні вимикатимуть у Києві й області, а також на Чернігівщині, Черкащині, Житомирщині, Сумщині, Полтавщині та Харківщині.
Тож світло сьогодні вимикатимуть у Києві й області, а також на Чернігівщині, Черкащині, Житомирщині, Сумщині, Полтавщині та Харківщині.
Задля економії в містах вимикають зовнішню рекламу і вуличні ліхтарі. Тож варто подбати і про безпеку. Світловідбивні елементи на одязі мають стати правилом.
Бо водієві у темряві дуже складно помітити пішохода на дорозі і вчасно загальмувати. У Верховній Раді пропонують зробити це законом і за порушення запровадити штраф.
Очевидно одне — сьогодні всім непросто, і буде ще тяжче, але це теж ціна перемоги. Тож намагаймося економити живлення щодня. Це внесок кожного в перемогу.
Атаки на об’єкти енергетичної інфраструктури заборонені міжнародними конвенціями, адже перш за все зачіпають мирне населення, а не військових.
Читай, що таке ТЕЦ і ТЕС, а також чому Росія цілить по них.
А ще у Вікон є свій Telegram-канал. Підписуйся, аби не пропустити найцікавіше!