Lifestyle

40% енергосистеми зруйновано — чому надважливо економити електроенергію щодня

Оксана Михайлова 28 Жовтня 2022, 18:00

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