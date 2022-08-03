Найдут трансфер домой и довезут бесплатно! Как работает социальный проект New Life для украинцев в Польше

Команда украинских волонтеров помогает украинцам вернуться домой из-за границы. Они бесплатно организовывают трансфер для переселенцев из Европы в родные города Украины. И все это делают онлайн.

За одни выходные команда может получить около 700 заявок. В начале марта волонтеры получали примерно такое же количество заявок, но о помощи обустроиться в Польше.

Сотрудники New Life (социальной программы для украинцев в Польше) помогали найти жилье и оформить выплаты. А уже в конце весны люди просили помочь вернуться домой.

На сайте newlife.ngo украинцы могут заполнить заявку, после чего волонтеры найдут вариант трансфера в Украину. Билеты и расходы за багаж платят из средств благотворителей, в основном IT-предпринимателей.

Последнее условие участия в проекте — сделать фото билета, возле поезда или автобуса, а потом уже дома. При необходимости по возвращению с участниками программы работает психолог проекта.

Украинцы также активно помогают внутренним переселенцам. Ранее мы рассказывали о работе центров ЯМариуполь. Узнай, где и как можно получить помощь.

А еще у Вікон есть свой Telegram-канал. Подписывайся, чтобы не пропустить самое интересное!