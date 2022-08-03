Знайдуть трансфер додому та довезуть безоплатно! Як працює соціальний проект New Life для українців у Польщі

Команда українських волонтерів допомагає українцям повернутися додому з-за кордону. Вони безкоштовно організовують трансфер для переселенців із Європи у рідні міста України. І усе це роблять онлайн.

За одні вихідні команда може отримати близько 700 заявок. На початку березня волонтери отримували приблизно таку саму кількість заявок, але з допомогою облаштуватися у Польщі.

Тож працівники New Life (соціальної програми для українців у Польщі) допомагали знайти житло та оформити виплати. А вже наприкінці весни люди просили допомогти повернутися додому.

На сайті newlife.ngo українці можуть заповнити заявку, після цього волонтери знайдуть варіант трансферу до України. Квитки й витрати на багаж сплачують з коштів благодійників, здебільшого IT-підприємців.

Остання умова участі у проекті — зробити фото квитка, біля потяга чи автобуса і потім уже вдома. За потребою, після повернення з учасниками програми працює психолог проекту.

Українці також активно допомагають внутрішнім переселенцям. Раніше ми розповідали про роботу центрів ЯМаріуполь. Дізнайся, де і як можна отримати допомогу.

До речі, у Вікон тепер є свій Telegram-канал. Підписуйся, аби не пропустити найцікавіше!