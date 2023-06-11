Мужчинам страшнее, чем женщинам? Почему не стоит бояться похода к стоматологу

Людмила Совранчук работает стоматологом уже 19 лет. Она развенчивает стереотипы о том, что кофе вредит зубам, и многие другие. По собственному опыту она заметила, что мужчины лечить зубы боятся больше женщин. В материале рассказываем, стоит ли бояться стоматологов — все, что нужно знать.

Стоит ли бояться стоматологов

Зубы врач называет очень важным органом пищеварительной системы. От них зависит множество процессов. С пациентами нужно разговаривать, объяснять, что делает врач и что будет происходить дальше, так им будет не страшно приходить на прием.

Из моего опыта, мужчины боятся стоматологов больше. Они пытаются скрыть это, мало кто признается, что им страшно, — говорит стоматолог.

Женщины более эмоционально ведут себя, поэтому с ними легче говорить о происходящем. Людмила рассказывает о случившемся в ее практике курьезном случае — когда она наносила гель на зуб пациенту из шприца, он испугался, что ему будут делать укол, соскользнул с кресла и убежал.

Сейчас также смотрят

О кофе стоматолог говорит, что он не вредит зубам. Нужно лишь вовремя ухаживать за полостью рта.

А о зубах мудрости рассказывает, что это такой же зуб, как другие. Скорее всего, их так называют, потому что они позже прорезываются, когда человек уже взрослый, имеет жизненный опыт.

Читать по теме А ты точно чистишь зубы правильно? Читай советы, которые сохранят их здоровье Стоматолог рассказала об основных правилах по уходу за ротовой полостью и отметила правильную чистку зубов

Современные дети очень многое знают о зубных феях. Они даже готовятся заранее, дети собирают молочные зубы и складывают в пакетик, чтобы их забрала фея.

Интересующий людей вопрос — где стоматологи лечат зубы? Женщина говорит, что лечит зубы у своих коллег. Теоретически стоматолог может поставить себе пломбу, но опыт ее коллег был неудачен.

Ранее мы рассказывали об ответах на самые частые вопросы к стоматологу.

А еще у Вікон есть свой Telegram-канал. Подписывайся, чтобы не пропустить самое интересное!