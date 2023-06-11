Мужчинам страшнее, чем женщинам? Почему не стоит бояться похода к стоматологу

Людмила Совранчук работает стоматологом уже 19 лет. Она развенчивает стереотипы о том, что кофе вредит зубам, и многие другие. По собственному опыту она заметила, что мужчины лечить зубы боятся больше женщин. В материале рассказываем, стоит ли бояться стоматологов — все, что нужно знать.
Зубы врач называет очень важным органом пищеварительной системы. От них зависит множество процессов. С пациентами нужно разговаривать, объяснять, что делает врач и что будет происходить дальше, так им будет не страшно приходить на прием.
Из моего опыта, мужчины боятся стоматологов больше. Они пытаются скрыть это, мало кто признается, что им страшно, — говорит стоматолог.
Из моего опыта, мужчины боятся стоматологов больше. Они пытаются скрыть это, мало кто признается, что им страшно, — говорит стоматолог.
Женщины более эмоционально ведут себя, поэтому с ними легче говорить о происходящем. Людмила рассказывает о случившемся в ее практике курьезном случае — когда она наносила гель на зуб пациенту из шприца, он испугался, что ему будут делать укол, соскользнул с кресла и убежал.
О кофе стоматолог говорит, что он не вредит зубам. Нужно лишь вовремя ухаживать за полостью рта.
А о зубах мудрости рассказывает, что это такой же зуб, как другие. Скорее всего, их так называют, потому что они позже прорезываются, когда человек уже взрослый, имеет жизненный опыт.
Современные дети очень многое знают о зубных феях. Они даже готовятся заранее, дети собирают молочные зубы и складывают в пакетик, чтобы их забрала фея.
Интересующий людей вопрос — где стоматологи лечат зубы? Женщина говорит, что лечит зубы у своих коллег. Теоретически стоматолог может поставить себе пломбу, но опыт ее коллег был неудачен.
Ранее мы рассказывали об ответах на самые частые вопросы к стоматологу.
А еще у Вікон есть свой Telegram-канал. Подписывайся, чтобы не пропустить самое интересное!