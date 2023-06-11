Чоловікам страшніше, ніж жінкам? Чому не варто боятися походу до стоматолога

Людмила Совранчук працює стоматологинею вже 19 років. Вона розвінчує стереотипи про те, що кава шкодить зубам, та багато інших. З власного досвіду вона помітила, що чоловіки лікувати зуби бояться більше, ніж жінки. У матеріалі розповідаємо, чи варто боятися стоматологів — усе, що слід знати.

Чи варто боятися стоматологів

Зуби лікарка називає дуже важливим органом травної системи. Від них залежить багато процесів. З пацієнтами потрібно розмовляти, пояснювати, що робить лікар та що відбуватиметься далі, так їм буде не страшно приходити на прийом.

З мого досвіду, чоловіки бояться стоматологів більше. Вони намагаються приховати це, мало хто зізнається, що їм страшно, — каже стоматологиня.

Жінки більш емоційно поводяться, тому з ними легше говорити про те, що відбувається. Людмила розповідає про курйозний випадок, який траплявся в її практиці — коли вона наносила гель на зуб пацієнту зі шприця, він злякався, що йому робитимуть укол, зіслизнув з крісла та втік.

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Про каву стоматологиня каже, що вона не шкодить зубам. Потрібно лише вчасно доглядати за ротовою порожниною.

А про зуби мудрості розповідає, що це такий самий зуб, як інші. Скоріш за все, їх так називають, бо вони пізніше прорізуються, коли людина вже доросла, має життєвий досвід.

Сучасні діти дуже багато знають про зубних фей. Вони навіть готуються завчасно, діти збирають молочні зуби та складають у пакетик, щоб їх забрала фея.

Питання, яке цікавить людей — де стоматологи лікують зуби? Жінка каже, що лікує зуби у своїх колег. Теоретично стоматолог може поставити собі пломбу, але досвід її колег був невдалий.

Раніше ми розповідали про відповіді на найчастіші запитання до стоматолога.

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