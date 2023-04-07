Беременность и Covid-19: можно ли женщинам в положении делать бустерную дозу вакцины

В Украине постепенно растет количество больных с осложнениями коронавируса. По данным Минздрава, около 4 000 человек еженедельно попадают в больницы, более 100 из них умирают от болезни.

В настоящее время двумя дозами противоковидной вакцины привиты 15,5 млн украинцев и только 3 млн — бустерной дозой. Особенно опасным Covid-19 является для беременных, пожилых и больных гипертонией, раком и диабетом.

Врачи отмечают, что прививка для беременных безопасна для женщин в положении в любом триместре беременности. Поэтому вакцинироваться не то что можно, а надо!

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Если женщина, например, не получила бустерную дозу вовремя, когда-то была вакцинирована от ковида, она не защищена, — говорит инфекционист и медицинский эксперт UNICEF Екатерина Булавинова.

Беременные женщины чаще подпадают под аппарат искусственной вентиляции легких. Covid-19 также несет риски преждевременных родов, а ребенок имеет более высокие шансы попасть в реанимацию.

А если ты уже старше 25 лет, тебе следует защититься и от других болезней. Читай, какие прививки для взрослых необходимо делать.

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