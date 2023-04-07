Вагітність і Covid-19: чи можна жінкам при надії робити бустерну дозу вакцини

В Україні поступово зростає кількість хворих з ускладненнями коронавірусу. За даними МОЗ, приблизно 4 000 людей щотижня потрапляють до лікарень, понад 100 з них помирають від хвороби.

Нині двома дозами протиковідної вакцини щеплені 15,5 млн українців і лише 3 млн — бустерною дозою. Особливо небезпечним Covid-19 є для вагітних, літніх та хворих на гіпертонію, рак і діабет.

Лікарі наголошують, що щеплення для вагітних є безпечним для жінок при надії в будь-якому триместрі вагітності. Тому вакцинуватись не те, що можна, а треба!

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Якщо жінка, наприклад, не отримала бустерну дозу вчасно, колись була вакцинована від ковіду, вона не захищена, — каже інфекціоністка та медична експертка UNICEF Катерина Булавінова.

Вагітні жінки частіше потрапляють під апарат штучної вентиляції легень. Covid-19 також несе ризики передчасних пологів, а немовля має вищі шанси потрапити до реанімації.

А якщо ти вже старша за 25 років, то тобі варто захиститись і від інших хвороб. Читай, які щеплення для дорослих необхідно робити.

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