Lifestyle

У них тоже война – за жизнь! Какие трудности испытывают онкобольные детки и как им помочь

Богдана Макалюк, редактор сайта 18 апреля 2022, 21:30

Больше видео
0:05:59
Генеральний директор Укрпошти про нову марку
Как горячие пирожки! Гендиректор Укрпочты о новой марке, работе почты и какие страны прекратили отношения с почтой России
0:05:39
Проблеми освіти під час війни - виклики перед вчителями, батьками та дітьми
Вызовы образования во время войны: как проходит обучение в разных областях Украины
Як вижити після ядерного вибуху: найголовніші поради
Как выжить во время ядерного взрыва? Самое главное, что нужно знать и что взять с собой
0:04:26
Ірена Карпа про слва Макрона "братні народи"
Было больно слышать о “братских народах”. Писательница Ирэна Карпа о словах президента Франции
Смотреть больше

Последние видео
0:08:52
звернення Зеленського 11 квітня

Российские войска начали битву за Донбасс — новое обращение Зеленского
0:03:47
Ситуація на ЧАЕС
Разграбленные помещения и окопы в Рыжем лесу — как территория ЧАЭС выглядит после оккупации
0:02:10
Нові перехоплені розмови окупантів від СБУ 18.04
Сознаются в убийстве сестры бойца Азова: новые перехваченные разговоры оккупантов
0:06:01
Як допомогти онкохворим дітям під час війни
У них тоже война – за жизнь! Какие трудности испытывают онкобольные детки и как им помочь
0:08:12
Ядерна зброя
Страны могут нанести превентивный удар по РФ. Решится ли Путин применить ядерное оружие
0:03:31
Медики-переселенці
Спаслись, чтобы спасать других: как медики-переселенцы продолжают работать в западных областях
0:03:50
Унивеситет им. Каразина в Харькове
Учеба во время военного положения: куда эвакуировались университеты и как пройдет вступительная кампания 2022
0:02:26
Ракетні удари по Львову
Есть “тяжелые”, в реанимации: последствия ракетного удара по Львову
0:02:51
В Николаеве нет воды
Шестой день без воды: какая ситуация в Николаеве 18 апреля
0:03:21
Гуманитарный хаб для мариупольцев в Днепре
Борьба идет за выживание: в Днепре мариупольцы организовали хаб помощи землякам
Больше видео
Нові перехоплені розмови окупантів від СБУ 18.04
Читать дальше
Сознаются в убийстве сестры бойца Азова: новые перехваченные разговоры оккупантов
Ядерна зброя
Читать дальше
Страны могут нанести превентивный удар по РФ. Решится ли Путин применить ядерное оружие

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь