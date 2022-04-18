У них тоже война – за жизнь! Какие трудности испытывают онкобольные детки и как им помочь

Сейчас слово волонтер ассоциируется с помощью военным, но волонтер – это тот, кто помогает добровольно. До 24 февраля в Украине было много волонтеров, которые помогали онкобольным детям. Сейчас же этот вид волонтерства стал менее активным по понятным причинам.

Президент благотворительного фонда Запорука Наталья Онипко рассказала о помощи онкобольным детям во время войны.

По ее словам, для онкобольного ребенка, который не может вовремя продолжить лечение, это равноценно смерти.

В центре Дача, которым занимается фонд Запорука, находилось девять детей, а всего 25 человек. К сожалению, эти дети не смогли продолжить лечение.

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— Было волнение, куда девать наших детей.

В первый день войны благодаря друзьям фонда и Сергею Притуле, который организовал автобусы, мы смогли вывезти детей из Киева.

Наталья говорит, что детей вывезли сначала в Тернополь, а затем в Польшу и Италию на лечение.

Какая помощь нужна фонду больше всего

Президент фонда говорит, что сейчас они занимаются эвакуацией детей за границу, в частности в Италию. Страна находится на четвертом месте по количеству ныне лечащихся там детей.

Более 100 украинских детей продолжают лечение в Италии.

— Нужно говорить о нас, ведь многие дети остались без информации, не знают, как продолжить лечение.

Наталья подчеркнула, что можно продолжить лечение в западных областях Украины. Всю необходимую информацию можно найти на сайте фонда.

Нам очень нужны волонтеры за границей; те, кто будут встречать людей и, банально, готовить обычную украинскую еду.

Если ты живешь за границей и готов таким образом помочь, обратись к организации и помоги украинским деткам.

Люди защищают также новорожденных детей. Ранее мы рассказывали об обстреле роддома в Киевской области и охраннике, который оставался в нем до последнего — пережил обстрелы и оккупантов.