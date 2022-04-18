У них тоже война – за жизнь! Какие трудности испытывают онкобольные детки и как им помочь

Сейчас слово волонтер ассоциируется с помощью военным, но волонтер – это тот, кто помогает добровольно. До 24 февраля в Украине было много волонтеров, которые помогали онкобольным детям. Сейчас же этот вид волонтерства стал менее активным по понятным причинам.
Президент благотворительного фонда Запорука Наталья Онипко рассказала о помощи онкобольным детям во время войны.
По ее словам, для онкобольного ребенка, который не может вовремя продолжить лечение, это равноценно смерти.
По ее словам, для онкобольного ребенка, который не может вовремя продолжить лечение, это равноценно смерти.
В центре Дача, которым занимается фонд Запорука, находилось девять детей, а всего 25 человек. К сожалению, эти дети не смогли продолжить лечение.
— Было волнение, куда девать наших детей.
В первый день войны благодаря друзьям фонда и Сергею Притуле, который организовал автобусы, мы смогли вывезти детей из Киева.
В первый день войны благодаря друзьям фонда и Сергею Притуле, который организовал автобусы, мы смогли вывезти детей из Киева.
Наталья говорит, что детей вывезли сначала в Тернополь, а затем в Польшу и Италию на лечение.
Президент фонда говорит, что сейчас они занимаются эвакуацией детей за границу, в частности в Италию. Страна находится на четвертом месте по количеству ныне лечащихся там детей.
Более 100 украинских детей продолжают лечение в Италии.
Более 100 украинских детей продолжают лечение в Италии.
— Нужно говорить о нас, ведь многие дети остались без информации, не знают, как продолжить лечение.
Наталья подчеркнула, что можно продолжить лечение в западных областях Украины. Всю необходимую информацию можно найти на сайте фонда.
Нам очень нужны волонтеры за границей; те, кто будут встречать людей и, банально, готовить обычную украинскую еду.
Нам очень нужны волонтеры за границей; те, кто будут встречать людей и, банально, готовить обычную украинскую еду.
Если ты живешь за границей и готов таким образом помочь, обратись к организации и помоги украинским деткам.
Люди защищают также новорожденных детей. Ранее мы рассказывали об обстреле роддома в Киевской области и охраннике, который оставался в нем до последнего — пережил обстрелы и оккупантов.