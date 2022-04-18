У них теж війна — за життя! Які труднощі переживають онкохворі діти та як їм допомогти

Нині волонтер асоціюється з допомогою військовим, але волонтер — це той, хто допомагає добровільно. До 24 лютого в Україні було багато волонтерів, які допомагали онкохворим дітям. Нині цей вид волонтерства став менш активним зі зрозумілих причин.

Президентка благодійного фонду Запорука Наталія Оніпко розповіла про допомогу онкохворим дітям під час війни.

За її словами, для онкохворої дитини, яка не може вчасно продовжити лікування, це дорівнює смерті.

В центрі Дача, яким опікується фонд Запорука, перебували дев’ять дітей і всього 25 людей. На жаль, ці діти не могли продовжити лікування.

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— Було хвилювання, куди діти наших дітей.

У перший день війни завдяки друзям фонду та Сергію Притулі, який організував автобуси, ми змогли вивезти дітей з Києва.

Наталія каже, що дітей вивезли спочатку до Тернополя, а потім до Польщі та Італії на лікування.

Яка допомога найбільше потрібна фонду

Президентка фонду каже, що нині у фонді займаються евакуацією дітей за кордон, зокрема в Італію. Країна знаходиться на четвертому місці за кількістю дітей, які нині там лікуються.

Понад 100 українських дітей продовжують лікування в Італії.

— Треба говорити про нас, адже багато дітей лишилися без інформації, не знають, як продовжити лікування.

Наталія наголосила, що можна також продовжити лікування у західних областях України. Всю необхідну інформацію можна знайти на сайті фонду.

Нам дуже потрібні волонтери за кордоном — ті, хто, буде зустрічати людей та, банально, готувати звичайну українську їжу.

Якщо ти живеш за кордоном та готовий таким чином допомогти — звернися до організації та допоможи українським діткам.

Люди захищають також новонароджених дітей. Раніше ми розповідали про обстріл пологового будинку на Київщині та охоронця, який залишався в ньому до останнього — пережив обстріли та окупантів.