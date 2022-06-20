Уцелели только растения: во что россияне превратили Добропарк

1 апреля владельцы крупнейшего в Украине частного дендропарка под Киевом увидели ужасные фотографии: инфраструктура парка полностью уничтожена, а вместо клумб — окопы.

Покидая Киевскую область, российские оккупанты украли из территории Добропарка тракторы и рабочую технику, забрали даже секаторы. Однако сейчас в парк уже приезжают первые посетители.

— Сюда мы приезжаем в знак поддержки людей, которые здесь работают. Я просто вижу огромный объем работы, который они здесь постоянно делают. Потому что после выведения российских войск они навели здесь порядок, они сделали это место снова приятным, — говорит посетитель Добропарка Борис.

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О том, как восстанавливается изуродованный оккупантами дендропарк и что там можно посмотреть сейчас, узнай в сюжете Владислава Круглова.

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