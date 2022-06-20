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Уцелели только растения: во что россияне превратили Добропарк

Владислав Круглов, журналист Факты ICTV, военный корреспондент 20 июня 2022, 16:30

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