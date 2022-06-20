Вціліли лише рослини: на що росіяни перетворили Добропарк

1 квітня власники найбільшого в Україні приватного дендропарку під Києвом побачили жахливі світлини: інфраструктура парку вщент знищена, а на місцях клумб — окопи.

Покидаючи Київщину, окупанти вкрали з території Добропарку трактори та робочу техніку, позабирали навіть секатори. Проте зараз до парку вже приїжджають перші відвідувачі.

— Сюди ми приїжджаємо на підтримку людей, котрі тут працюють. Я просто бачу величезний обсяг роботи, який вони постійно тут роблять. Бо після відходу російських військ вони навели тут порядок, вони зробили це місце добрим, — каже відвідувач Добропарку Борис.



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Про те, як відновлюється понівечений окупантами дендропарк та що там можна побачити зараз, дізнайся у сюжеті Владислава Круглова.

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