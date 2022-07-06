Украинцы меняют белые воротнички на синие: что происходит на рынке труда и какие профессии самые популярные

Война России отобрала работу у сотен тысяч украинцев. Рынок труда сегодня переживает глубокий кризис. Количество вакансий уменьшилось в разы.

Работа стала настоящей привилегией. Найти ее можно, но это путь непростой, и, скорее всего, зарплату теперь ты получишь меньшую. Больше всего вакансий в сфере торговли, на рынке питания и среди рабочих профессий.

Сегодня на одну вакансию на Украине претендуют 100 кандидатов. Если раньше искатели диктовали свои правила, то теперь, чтобы найти работу, нужно проявлять высокую активность.

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Популярные вакансии в Украине

Первые вакансии во время войны начали появляться в критической инфраструктуре: оборонке и продажах продуктов. Кроме того, стали более популярны самые простые профессии, не требующие никакого образования:

продавец;

кассир;

администратор;

офис-менеджер;

официант;

оператор call-центра;

грузчик;

повар;

мастер маникюра.

Традиционно ищут и рабочие профессии. Есть работа для токарей и электромонтеров. Также из-за массовой эвакуации врачей во время войны нужны и медики.

Украинцы не стесняются работать руками и выходить из офисов, менять белый воротничок на синий, — говорит руководитель экспертно-аналитического центра сервиса по поиску работы grc.ua Руслана Березовская.

А еще добавились дистанционные вакансии: журналисты, преподаватели иностранных языков и т.д.

Ранее в Минцифре сообщили о запуске проекта IT Generation, благодаря которому бесплатное IТ-образование в Украине станет доступным. Читай детали и как зарегистрироваться на курс.

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