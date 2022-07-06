Українці змінюють білі комірці на сині — що відбувається на ринку праці та які професії найпопулярніші

Війна Росії відібрала роботу в сотень тисяч українців. Ринок праці сьогодні переживає глибоку кризу. Кількість вакансій зменшилася в рази.

Робота стала справжнім привілеєм. Знайти її можна, але це шлях непростий, і скоріш за все зарплату тепер ти отримаєш меншу. Найбільше вакансій у сфері торгівлі, на ринку харчування та в робітничих професіях.

Сьогодні на одну вакансію в Україні претендують 100 кандидатів. Якщо раніше пошукачі диктували свої правила, то тепер, щоб знайти роботу, потрібно проявляти високу активність.

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Популярні вакансії в Україні

Перші вакансії під час війни почали з’являтися в критичній інфраструктурі: оборонці та продажі продуктів. Крім того, стали більш популярними найпростіші професії, які не вимагають жодної освіти:

продавець;

касир;

адміністратор;

офіс-менеджер;

офіціант;

оператор call-центру;

вантажник;

кухар;

майстер манікюру.

Традиційно шукають і робітничі професії. Є робота для токарів та електромонтерів. Також через масову евакуацію лікарів під час війни потрібні й медики.

Українці не цураються працювати руками та виходити з офісів, змінювати білий комірець на синій, — каже керівниця експертно-аналітичного центру сервісу з пошуку роботи grc.ua Руслана Березівська.

А ще додались дистанційні вакансії: журналісти, викладачі іноземних мов тощо.

Раніше в Мінцифрі повідомили про запуск проекту IT Generation, завдяки якому безкоштовна ІТ-освіта в Україні стане доступною. Читай деталі та як зареєструватись на курс.

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