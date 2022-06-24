Украинский тренд на Ой у лузі червона калина: дети танцуют, пограничники перепевают

Ой у лузі червона калина… — теперь гимн сечевых стрельцов сопровождает и нашу борьбу со злом. Эту песню знают все — в военные и гражданские. Её поют даже дети!

Особенно трогательно видеть, как юные украинцы проникаются всем, что несет в себе Ой у лузі: детские годы уже не кажутся столь наивными и веселыми. Недавно в сети распространилось видео, где дети из Кременчуга танцевали под композицию.

Исполнили патриотический танец под легендарную песню дети из Тiramisu dance family. Их руководитель Марина Прокопчук говорит: после начала войны дети не могли ничего делать качественно, переживали и были без настроения.

Сейчас также смотрят

Тогда я поняла, как могу помочь и детям, и нашим воинам, а именно сделать так, чтобы хотя бы на две минуты у них на лице засияла улыбка!

Как результат — невероятный танец, заряженный на позитив.

К своеобразному флешмобу исполнения песни Ой у лузі присоединяются и военные. Украинские пограничники исполнили гимн сечевых стрельцов посреди поля.

Символично, что впервые эта песня прозвучала накануне битв Первой мировой войны. Сейчас наши воины исполняют эти слова, продолжая нести идею самостоятельного народа.

Посмотреть на исполнение песни Ой у лузі военными подразделениями можно в нашем материале.

Кстати, у Вікон есть свой Telegram: подпишись, чтобы первым узнавать ключевые новости!