Український тренд на Ой у лузі червона калина: діти танцюють, прикордонники переспівують

Ой у лузі червона калина… — тепер гімн січових стрільців супроводжує і нашу боротьбу зі злом. Цю пісню знають усі — і військові, і цивільні. Її співають навіть дітлахи!

Особливо щемливо бачити, як юні українці проймаються всім, що несе в собі пісня Ой у лузі: дитячі роки уже не здаються такими наївними та веселими. Нещодавно мережею поширилося відео, де дітлахи із Кременчука танцювали під композицію.

Виконали патріотичний танець під легендарну пісню вихованці Тiramisu dance family. Їхня керівниця Марина Прокопчук каже: після початку війни діти не могли нічого робити якісно, переживали та були без настрою.

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Тоді я зрозуміла, як можу допомогти і дітям, і нашим воїнам, а саме зробити так, щоб хоча б на дві хвилини у них на обличчі засяяла посмішка!

Як результат — неймовірний танець, який заряджає на позитив.

До так званого флешмобу виконання пісні Ой у лузі приєднуються і військові. Українські прикордонники та прикордонниці виконали гімн січових стрільців посеред поля.

Символічно, що вперше ця пісня прозвучала напередодні битв Першої світової війни. Зараз же наші воїни виконують ці слова, продовжуючи нести ідею самостійного народу.

Поглянути на виконання пісні Ой у лузі нашими військовими підрозділами можна у матеріалі.

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