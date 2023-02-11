В Днепре вернули голубое топливо – коллапса не будет?

Почти 600 семей в Днепре – снова с газом. Местные газовщики возобновили сети и вернули газоснабжение в здание, по которому 14 января российские террористы ударили ракетой.

Между тем по стране ремонты и даже замену до сих пор ждут тысячи километров газовых труб. И это не только в прифронтовых регионах. Газораспределительные сети, большинством которых недавно руководили частные облгазы, кое-где в аварийном состоянии из-за износа и недофинансирования.

Всего под управление нового государственного оператора газосетей, согласно решению правительства, должны перейти 26 городских и облгазов.

Около 20 лет ими руководил частный бизнес, которому в тот момент доверили безопасность газовой инфраструктуры. За аренду государственных труб при этом платили единицы, – рассказывает директор ООО Газораспределительные сети Украины Денис Миргородский.

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Далее газовым сетям Украины планируется масштабная реконструкция и редизайн. Чтобы мощность инфраструктуры отвечала современным потребностям, а система не была слишком дорога в удержании. В таких условиях будет проще наладить реальный учет газа и сформировать справедливый тариф на его доставку.

Исправлять это придется уже вновь государственному оператору газосетей. Кто и как будет спасать наши газовые трубы от коллапса – смотри на Вікнах.

Раньше мы рассказывали инструкцию Нафтогаз, как передать показатели за газ.

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