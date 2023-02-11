У Дніпрі повернули блакитне паливо — колапсу не буде?

Майже 600 родин у Дніпрі – знову із газом. Місцеві газівники відновили мережі та повернули газопостачання в будинок, по якому 14 січня російські терористи вдарили ракетою.

Тим часом по країні на ремонти й навіть заміну досі чекають тисячі кілометрів газових труб. І це не лише в прифронтових регіонах. Газорозподільні мережі, більшістю яких донедавна керували приватні облгази, подекуди – в аварійному стані через зношеність і недофінансування.

Всього ж під управління нового державного оператора газомереж, згідно з рішенням уряду, мають перейти 26 міськ і облгазів.

Близько 20 років ними керував приватний бізнес, якому на той момент довірили безпеку газової інфраструктури. За оренду державних труб при цьому платили одиниці, – розповідає директор ТОВ Газорозподільні мережі України Денис Миргородський.

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Далі газовим мережам України планують масштабну реконструкцію та редизайн. Аби потужність інфраструктури відповідала сучасним потребам, а система не була занадто дорогою в утриманні.

За таких умов буде простіше налагодити реальний облік газу та сформувати справедливий тариф на його доставляння.

Виправляти це доведеться вже новоствореному державному оператору газомереж. Хто та як рятуватиме наші газові труби від колапсу – дивись на Вікнах.

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