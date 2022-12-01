Выбивает связь во время блэкаута? В Киевской области разработали алгоритм, который поможет восстановить покрытие

Во время отключения электроэнергии украинцы сталкиваются с еще одной проблемой — отсутствием связи. Это придает немало неудобств и часто может угрожать жизни, потому что граждане даже не имеют возможности дозвониться в скорую или другие службы.

В Киевской области над этим вопросом работали и в КМВА. Теперь властями Киева вместе с мобильными операторами создан алгоритм бесперебойной работы мобильной связи на случай блэкаута.

Об этом в национальном телемарафоне Єдиних новин заявил начальник КМВА Сергей Попко. По его словам, речь идет не только о генераторах станций мобильной связи.

Сейчас также смотрят

— Мы стараемся снабдить генераторами как можно больше станций мобильной связи. В свою очередь, это башни общенационального масштаба, которые обеспечивают связью как Украину, так и Киев.

Кроме того, мы планируем по городу поставку более 40 Starlink. Ими будут обеспечены районные государственные администрации и больницы.

Также он заявил о наличии в области оптоволоконных линий. Такие сети работают даже во время блэкаута. Их планируют провести до 200 Пунктов несокрушимости в десяти районных государственных администрациях.

— Там будет развернут Wi-Fi. Кроме того, я хотел бы обратиться к киевлянам, что нужно не забывать старое-доброе FM-радио. Мой совет: иметь все-таки всем радиоприемники для получения оперативной информации, — отмечает Сергей Попко.

Жители Киева и всех областей Украины также могут попытаться создать магию со своим Wi-Fi роутером: как использовать домашний интернет, когда выключили свет, мы объясняли в другом материале.

Подписывайся на наш Telegram и следи за последними новостями!