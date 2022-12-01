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Вибиває зв’язок під час блекауту? На Київщині розробили алгоритм, який допоможе відновити покриття

Вікторія Мельник, редакторка сайту 01 Грудня 2022, 15:15
Вибиває зв’язок під час блекауту? На Київщині розробили алгоритм, який допоможе відновити покриття

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