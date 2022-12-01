Вибиває зв’язок під час блекауту? На Київщині розробили алгоритм, який допоможе відновити покриття

Під час відключень електроенергії українці стикаються зі ще однією проблемою — відсутністю зв’язку. Це додає чимало незручностей та часто може загрожувати життю, бо у громадян навіть немає змоги додзвонитися до швидкої чи інших служб.
У Київській області над цим питанням працювали й у КМВА. Тепер влада Києва разом з мобільними операторами створила алгоритм безперебійної роботи мобільного зв’язку на випадок блекауту.
Про це в національному телемарафоні Єдиних новин заявив начальник КМВА Сергій Попко. За його словами, йдеться не лише про генератори для станцій мобільного зв’язку.
— Ми намагаємося якомога більше станцій мобільного зв’язку забезпечити генераторами. Своєю чергою, це вежі загальнонаціонального масштабу, які забезпечують зв’язком як Україну, так і Київ.
Окрім того, ми плануємо по місту поставку понад 40 Starlink. Ними будуть забезпечені районні державні адміністрації та лікарні.
Окрім того, ми плануємо по місту поставку понад 40 Starlink. Ними будуть забезпечені районні державні адміністрації та лікарні.
Також він заявив про наявність в області оптоволоконних ліній. Такі мережі працюють навіть під час блекауту. Їх планують провести до 200 Пунктів незламності у десяти районних державних адміністраціях.
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— Там буде розгорнутий Wi-Fi. Крім того, я хотів би звернутись до киян, що треба не забувати старе-добре FM-радіо. Моя порада: мати все ж таки всім радіоприймачі для отримання оперативної інформації, — наголошує Сергій Попко.
Мешканці Києва та всіх областей України також можуть спробувати створити “магію” зі своїм Wi-Fi роутером: як використовувати домашній інтернет, коли вимкнули світло, ми пояснювали в іншому матеріалі.
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