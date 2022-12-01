Вибиває зв’язок під час блекауту? На Київщині розробили алгоритм, який допоможе відновити покриття

Під час відключень електроенергії українці стикаються зі ще однією проблемою — відсутністю зв’язку. Це додає чимало незручностей та часто може загрожувати життю, бо у громадян навіть немає змоги додзвонитися до швидкої чи інших служб.

У Київській області над цим питанням працювали й у КМВА. Тепер влада Києва разом з мобільними операторами створила алгоритм безперебійної роботи мобільного зв’язку на випадок блекауту.

Про це в національному телемарафоні Єдиних новин заявив начальник КМВА Сергій Попко. За його словами, йдеться не лише про генератори для станцій мобільного зв’язку.

Зараз також дивляться

— Ми намагаємося якомога більше станцій мобільного зв’язку забезпечити генераторами. Своєю чергою, це вежі загальнонаціонального масштабу, які забезпечують зв’язком як Україну, так і Київ.

Окрім того, ми плануємо по місту поставку понад 40 Starlink. Ними будуть забезпечені районні державні адміністрації та лікарні.

Також він заявив про наявність в області оптоволоконних ліній. Такі мережі працюють навіть під час блекауту. Їх планують провести до 200 Пунктів незламності у десяти районних державних адміністраціях.

— Там буде розгорнутий Wi-Fi. Крім того, я хотів би звернутись до киян, що треба не забувати старе-добре FM-радіо. Моя порада: мати все ж таки всім радіоприймачі для отримання оперативної інформації, — наголошує Сергій Попко.

Мешканці Києва та всіх областей України також можуть спробувати створити “магію” зі своїм Wi-Fi роутером: як використовувати домашній інтернет, коли вимкнули світло, ми пояснювали в іншому матеріалі.

Підписуйся на наш Telegram та стеж за останніми новинами!