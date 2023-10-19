Через 3D-очки увидеть утраченную ногу! Изобретение, которое разработали в Виннице, поражает гениальностью

Программное обеспечение, которое помогает пациентам, потерявшим конечности, контролировать фантомную боль и развивать мышцы перед протезированием, разработали в Виннице. Теперь его тестируют на протезно-ортопедическом предприятии.

Медики, которые сейчас работают с новой программой, убеждают — это уникальная система, ее пока нет ни в одном лечебном учреждении страны.

Четвертое занятие на таком аппарате проходит ветеран-разведчик Ярослав Лопатюк. Мужчина потерял две ноги в прошлом году, в день освобождения Херсона. Вместе с собратьями машиной наехал на российскую мину. И уже почти год приходит в себя после травмы. Сильные боли до сих пор напоминают об утраченных конечностях.

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Для меня это какая-то ностальгия по ноге, а во-вторых, я разминаю мышцы, и фантомные боли пропадают немного, — рассказывает ветеран Ярослав Лопатюк.

Фантом — так разработчик Андрей Полищук назвал свое изобретение. Компьютер, датчики движения, которые присоединяют к культе, программное обеспечение — и пациент за несколько занятий избавляется от боли. А еще с помощью 3D-очков может видеть потерянную ногу, играть ею в игру и укреплять мышцы. Это нужно для того, чтобы легче было сделать протез, удобный и выносливый.

Чем короче культя, тем сильнее фантомные боли — объясняет главный врач. И таким пациентам нужно до 12 занятий, чтобы избавиться от ощущения дискомфорта. Сейчас в медзаведении 30 пациентов, 10 из них тестируют программу.

Такой разработки, которая помогает пациентам с потерянными конечностями, нет ни у одной больницы страны. Разработчик готов поделиться своим изобретением, и при финансовой поддержке устанавливать его в профильных медучреждениях, чтобы это помогало ветеранам.

Напомним, ранее мы рассказывали о первой в Украине сплит-операции по трансплантации.

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