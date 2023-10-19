Через 3D-окуляри побачити втрачену ногу! Винахід, який розробили у Вінниці, вражає своєю геніальністю

Програмне забезпечення, що допомагає пацієнтам, які втратили кінцівки, контролювати фантомний біль і розвивати м’язи перед протезуванням, розробили у Вінниці. Тепер його тестують на протезно-ортопедичному підприємстві.

Медики, які зараз працюють з новою програмою, переконують — це унікальна система, її поки немає у жодному лікувальному закладі країни.

Четверте заняття на такому апараті проходить ветеран-розвідник Ярослав Лопатюк. Чоловік утратив дві ноги торік — у день, коли визволили Херсон. Разом із побратимами машиною наїхав на російську міну. І вже майже рік оговтується від травми. Сильні болі досі нагадують про втрачені кінцівки.

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Для мене це якась ностальгія по нозі, а по-друге, я розминаю м’язи, і фантомні болі пропадають трохи, — розповідає ветеран Ярослав Лопатюк.

Фантом — так розробник Андрій Поліщук назвав свій винахід. Комп’ютер, датчики руху, які приєднують до кукси, та програмне начиння — і пацієнт за кілька занять позбувається болю. А ще за допомогою 3D-окулярів може бачити втрачену ногу, грати нею у гру та зміцнювати м’язи. Це потрібно для того, аби легше було виготовити протез, зручний і витривалий.

Чим коротша кукса, тим сильніші фантомні болі — пояснює головний лікар. Таким пацієнтам потрібно до 12 занять, аби позбутися відчуття дискомфорту. Зараз у медзакладі 30 пацієнтів, 10 із них тестують програму.

Такої розробки, яка допомагає пацієнтам із втраченими кінцівками, не має жодна лікарня країни. Розробник готовий поділитися своїм винаходом і, за фінансової підтримки, встановлювати його у профільних медзакладах, аби це допомагало ветеранам.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про першу в Україні спліт-операція з трансплантації.

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