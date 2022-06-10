Война не отнимет у детей отдых! Как летние лагеря в Украине готовятся принимать малышей

Детские лагеря в Украине этим летом будут работать, но преимущественно в западных регионах. В то же время готовятся встречать малышей и в Киевской области.

В детском центре в Обухове в этом году будут учить детей от 6 до 14 лет на нулевом этаже.

Родители придирчивее относятся к выбору места, задают больше вопросов, приходят к нам в гости и смотрят, как все организовано, — говорит владелица детского лагеря Роксолана Верещак.

По ее словам, спрос среди родителей все же есть. Они хотят, чтобы дети отдохнули от постоянного стресса войны и развлеклись со сверстниками.

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Цены в большинстве лагерей остаются прошлогодними, учитывая экономическую ситуацию в стране.

Впрочем, в Минсоцполитики говорят, что в половине областей Украины летние лагеря не будут открывать. Этот вопрос решают областные военные администрации. Рекреационные центры обязательно должны иметь укрытие и план эвакуации малышей.

С 1 июня в столице открылось более 30 детских садов. Читай список детских заведений, работающих в Киеве.