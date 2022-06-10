Війна не забере в дітей відпочинок! Як літні табори в Україні готуються приймати малят

Дитячі табори в Україні цього літа працюватимуть, але переважно у західних регіонах. Водночас готуються зустрічати малечу й на Київщині.

У дитячому центрі в Обухові цього року навчатимуть дітей від 6 до 14 років на нульовому поверсі.

Батьки прискіпливіше ставляться до вибору місця, ставлять більше запитань, приходять до нас у гості та дивляться, як усе організовано, — говорить власниця дитячого табору Роксолана Верещак.

За її словами, попит серед батьків усе ж є. Адже вони хочуть, щоб діти відпочили від постійного стресу війни та розважились з однолітками.

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Ціни у більшості таборів залишаються тогорічними, зважаючи на економічну ситуацію в країні.

Утім у Мінсоцполітики кажуть, що в половині областей України літні табори не відкриватимуть. Це питання вирішують обласні військові адміністрації. Рекреаційні центри обов’язково повинні мати укриття та план евакуації малечі.

З 1 червня у столиці відкрились понад 30 дитячих садочків. Читай перелік дитячих закладів, які працюють у Києві.