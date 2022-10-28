Выберешь корзину грибов или жизнь? Почему запрещено ходить в лес во время военного положения

Несмотря на заминированные леса, украинцы упорно и массово ходят за грибами — такой поход может закончиться увечьем и даже смертью. И если на Западе Украины для грибников закрыты только некоторые территории, вблизи границы с Беларусью, то посещение лесов Киевской, Черниговской, Сумской областей запрещено полностью.

Также запрещено ходить в леса вблизи населенных пунктов, которые были оккупированы россиянами. Военные отмечают — зеленые зоны переполнены растяжками и минами. Умоляют людей не рисковать жизнью.

— Чтобы эффективно контролировать северный рубеж страны, обустроена система инженерных ограждений. Там, где необходимо, обустроена система минно-взрывных ограждений, — говорит пресс-офицер волынской терробороны Сергей Хоминский.

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В лесах Киевской области до сих пор можно найти окопы, в которых наши воины защищали регион, несмотря на то, что область уже много месяцев деоккупирована. А терробороновцы Бучанского района показали видео, на котором под красивым и крупным грибом расположена мина.

Также можно увидеть не одну установленную растяжку. Поэтому следует вести себя осторожно и соблюдать запрет посещения лесов.

В каких областях запрещено ходить в лес

Киевской;

Черкасской:

Полтавской;

Волынской (область граничит с белорусской границей);

Винницкой (можно посещать транзитные тропы);

Харьковской;

Сумской.

Если в твоей области разрешено ходить в лес, то следует быть внимательным к “урожаю”. Ранее мы рассказывали об отравлении грибами: симптомы и лечение.

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