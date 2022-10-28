Обереш кошик грибів чи життя? Чому заборонено ходити в ліс під час воєнного стану

Попри заміновані ліси, українці вперто і масово ходять по гриби — такий похід може закінчитися пораненням і навіть смертю. І якщо на Заході України для грибників закриті лише певні території, поблизу кордону з Білоруссю, то відвідування лісів Київщини, Чернігівщини, Сумщини заборонене повністю.

Також заборонено ходити в ліси поблизу населених пунктів, які були окуповані росіянами. Військові наголошують, що зелені зони переповнені розтяжками та мінами. Благають людей не ризикувати життям.

— Щоб ефективно контролювати північний рубіж країни, облаштовано систему інженерних загороджень. Там, де необхідно, облаштовано систему мінно-вибухових загороджень, — каже пресофіцер волинської тероборони Сергій Хомінський.

Зараз також дивляться

У лісах Київщини ще досі можна знайти окопи, в яких наші воїни захищали регіон, попри те, що область уже багато місяців деокупована. А тероборонівці Бучанського району показали відео, на якому під красивим і великим грибом розташована міна.

Також можна побачити не одну встановлену розтяжку. Тож варто бути обережними й дотримуватися заборони відвідування лісів.

У яких областях заборонено ходити в ліс

Київській;

Черкаській:

Полтавській;

Волинській (область межує з білоруським кордоном);

Вінницькій (можна відвідувати транзитні стежинки);

Харківській;

Сумській.

Якщо у твоїй області дозволено ходити до лісу, то варто бути уважним(-ою) до “врожаю”. Раніше ми розповідали про отруєння грибами: симптоми та лікування.

А ще у Вікон є свій Telegram-канал. Підписуйся, аби не пропустити найцікавіше!