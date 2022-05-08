Жизнь изменилась, но у нас есть общая мечта! Нино Катамадзе рассказала о реакции грузин на войну

Война в Украине отзывается в сердцах других народов: чеченов, молдаван, грузин. Власти последних, кстати, достаточно пассивно сотрудничают с Украиной и странами Запада по совместной борьбе против России.

Грузинская певица и композитор Нино Катамадзе рассказала о помощи Украине от грузинского народа и молчаливой поддержке путинского режима российскими артистами.

Грузины и украинцы: вместе?

Женщина признается, что 24 февраля стал для нее днем ​​против жизни. И для её народа в целом.

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Для грузин полностью изменилась жизнь. Мы создали фонд Нино Катамадзе, помогающий украинским беженцам в Грузии, грузины волонтерят, ежедневно собираются на митинги. Это стала народная поддержка.

— К сожалению, наша власть до сих пор не может позиционировать себя как дружественная к украинцам, не может заявить о своем выборе. Но есть действия со стороны властей, когда они помогали решить организационные вопросы относительно беженцев из Украины.

Молчание не победит войну

Говоря о своих бывших коллегах по сцене — тех, кто сейчас поддерживает путинский режим открыто или просто молчат, Нино Катамадзе уверяет: молчание не победит войну.

— Война — это громкие, страшные звуки. Звуки смерти, звуки страданий людей. И если артист, душа которого должна гореть желанием поддержать и сделать все возможное, чтобы быть на стороне жизни, на самом деле ничего не делает — я не хочу даже думать о них.

Когда слышишь истории, что творят русские солдаты в Украине, тебе не хочется говорить о людях, не стремящихся к справедливости.

Вместе — к победе!

Ранее Нино Катамадзе сотрудничала с украинскими артистами над совместными коллаборациями и проектами. И сейчас она поддерживает связь с известными украинскими певцами, часть которых сейчас борются за независимость Украины в рядах ВСУ.

Изменилось все: в голове, в душе, в сердце. Только единственное желание — чтобы мы победили.

Ты тоже можешь поддержать Украину всего в несколько кликов. Самая большая рана современности — Азовсталь в Мариуполе, где до сих пор держат оборону бойцы Азова. Подпиши петицию Save Mariupol, чтобы спасти наших защитников.