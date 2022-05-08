Життя змінилося, але ми маємо спільну мрію! Ніно Катамадзе розповіла про реакцію грузинів на війну

Війна в Україні відгукується в серцях інших народів: чеченів, молдован, грузинів. Влада останніх, до речі, досить пасивно співпрацює із Україною та країнами Заходу стосовно спільної боротьби проти Росії.

Грузинська співачка та композиторка Ніно Катамадзе розповіла про допомогу Україні від грузинського народу та мовчазну підтримку путінського режиму російськими артистами.

Грузини та українці: разом?

Жінка зізнається, що 24 лютого став для неї днем проти життя. І для її народу загалом.

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Для грузинів повністю змінилося життя. Ми створили фонд Ніно Катамадзе, який допомагає українським біженцям в Грузії, грузини волонтерять, щодня збираються на мітинги. Це стала народна підтримка.

— На жаль, наша влада досі не може себе позиціювати як дружня до українців, не може заявити про свій вибір. Але є дії зі сторони влади, коли вони допомагали владнати організаційні питання щодо біженців з України.

Мовчання не переможе війну

Говорячи про своїх колишніх колег по сцені — тих, які зараз підтримують путінський режим відкрито або просто мовчать, Ніно Катамадзе запевняє: мовчання війну не переможе війну.

— Війна — це гучні, страшні звуки. Звуки смерті, звуки страждань людей. І якщо артист, душа якого повинна палати бажанням підтримати та зробити все можливе, аби бути на боці життя, насправді не робить абсолютно нічого — я не хочу навіть думати про них.

Коли чуєш історії, що чинять російські солдати в Україні, тобі не хочеться говорити про людей, котрі не прагнуть справедливості.

Разом — до перемоги!

Раніше Ніно Катамадзе співпрацювала з українськими артистами над спільними колабораціями та проектами. І зараз вона підтримує зв’язок з відомими українськими співаками, частина з яких зараз борються за незалежність України в лавах ЗСУ.

Змінилось все: в голові, в душі, в серці. Тільки єдине бажання — щоб ми перемогли.

Ти теж можеш підтримати Україну всього в декілька кліків. Найбільша рана сучасності — Азовсталь у Маріуполі, де досі тримають оборону бійці Азову. Підпиши петицію Save Mariupol, аби врятувати наших захисників.