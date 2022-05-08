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Життя змінилося, але ми маємо спільну мрію! Ніно Катамадзе розповіла про реакцію грузинів на війну

Вікторія Мельник, практикантка сайту 08 Травня 2022, 20:20

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