120 дней в блокаде Мариуполя не сломили их дух! История супругов, которые ездят по Украине и помогают землякам восстановиться

120 дней в блокадном Мариуполе удалось продержаться супругам Сладковым. В родном городе у Марии и Александра была своя творческая студия. Писали сценарии и стихи.

Им удалось выжить под обстрелами и вырваться из оккупации. Сейчас они поселились в Павлограде Днепропетровской области. Но постоянно навещают хабы для переселенцев-мариупольцев по всей стране и стали мотиваторами для своих земляков. Недавно посетили такой в Ивано-Франковске.

— Когда самолеты начали активно сбрасывать бомбы на город, я взяла мужа за руку и спросила: “Что нам делать?” — вспоминает Мария. То, что им удалось выжить под такими бомбардировками, супруги называют чудом.

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Они все время прятались между стенами собственной квартиры, пока мужчину не ранило обломком вражеского снаряда. У него началось кровотечение.

— Врачей нет, лекарств нет, все прячутся. Александр ходить не может, я его не понесу, костылей тоже не было, — делится женщина.

Благодаря волонтерам, Александр попал в больницу. После того как получил медицинскую помощь, пошел домой, потому что не мог оставить саму свою жену.

Я спряталась в шкаф, потому что услышала, как кто-то открывает дверь. Я же думала, муж останется в больнице, — рассказывает Мария.

На следующий день им помогли перейти в бомбоубежище. Там с десятками горожан прожили десять дней, пока оккупанты не начали из танков стрелять по зданию. Загорелся пожар. Все время Мария не выпускала из рук икону. Супруги выбрались и вернулись в свою квартиру. Мариуполь уже был оккупирован и мертв.

У супругов есть творческая студия, Мария пишет стихи и пьесы, а муж — звукорежиссер. Выехать из оккупированного Мариуполя решились, когда по украинскому радио услышали стихотворение Марии о Мариуполе, которое читал ребенок. Тогда в городе уже начались зачистки.

Сладковы выехали благодаря знакомым из Днепра. Ехали по объездным дорогам, преодолели 50 блокпостов, пока добрались до Васильевки. Затем Александр и Мария поселились в Павлограде. Сейчас с лекциями и мастер-классами посещают земляков по всей стране.

— Все можно отстроить, партнеры нам помогут. Но как отстроить души, сердца, мозги? Здесь нужна наша работа, какая-нибудь положительная арттерапия, — рассуждает Мария.

На оккупированных территориях люди проживают самые страшные моменты жизни. Больше всего страдают дети, поэтому власти просят эвакуироваться оттуда, хотя бы ради их безопасности. Ранее мы рассказывали историю семьи из Черноморска об эвакуации и жизни в оккупации.

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