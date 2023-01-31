Люди

120 днів у блокаді Маріуполя не зламали їхній дух! Історія подружжя, яке їздить Україною та допомагає землякам відновитися

Ірина Тимчишин 31 Січня 2023, 21:00
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