Скрывал, что офицер, чтобы служить в Правом секторе! История военного о боях возле Донецкого аэропорта

Киборг, разведчик, общественный активист Александр Ушинский прошел бои в горячих точках с 2014 года. Его не взяли в армию из-за возраста, и он вступил в ряды Правого сектора.

Донецкий аэропорт, контузия и даже плен с полной изоляцией — на путь Александра выпало много испытаний. И хотя он мог не принимать непосредственного участия в боях, ведь имеет офицерское звание, решил, что хочет быть с собратьями на передовой. Он рассказал свою историю для Движения сопротивления.

Война началась еще с Революцией Достоинства, потому что Россия держала руку на пульсе. Ждала момента. Они давно спланировали нападение на Украину, — уверен Александр.

Тогда он обратился к местному военкому, что присоединиться к армии, но ему отказали, однако друг подсказал пойти в Правый сектор. Там не спросили даже фамилии, только позывной, мужчина выбрал для себя Росич. Рассказывает, что не признавался, что он офицер. Хотел быть рядом с ребятами в боях. Он стал пулеметчиком.

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О боях возле Донецкого аэропорта

Александр с собратьями уничтожили возле Донецкого аэропорта около 30 сепаратистов. После этого он попал в плен. Ему повезло, что в тот момент был в гражданской одежде, попал в “изоляцию”. Несмотря на пережитое, Александр вновь присоединился к Правому сектору.

Вспоминает мужчина и о боях в одну новогоднюю ночь. Говорит, что россияне постоянно попадали на их радиоволну, хотя меняли уже несколько раз. Тогда были сильные обстрелы. Александр был на позиции с двумя собратьями. Они волновались настолько, что решили сказать друг другу свои фамилии, чтобы в случае чего сообщить, с кем находились на позиции.

Мужчины держали бой до утра, хотя получили ранения.

— Мне на всю жизнь запомнилось: 23:00 по Киеву, а за Москвой — 00:00. Бой прекратился и над Донецким аэропортом, над полем, над взлетно-посадочной полосой и полем, что было перед нами, были выпущены сотни осветительных ракет. Было видно, как днем, — вспоминает Александр. Мужчина говорит, что с тех пор погибло много его знакомых военных.

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