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Скрывал, что офицер, чтобы служить в Правом секторе! История военного о боях возле Донецкого аэропорта

Богдана Макалюк, редактор сайта 21 июня 2023, 17:00
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Скрывал, что офицер, чтобы служить в Правом секторе! История военного о боях возле Донецкого аэропорта
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