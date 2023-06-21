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Приховував, що офіцер, щоб служити у Правому секторі! Історія військового про бої біля Донецького аеропорту

Богдана Макалюк, редакторка сайту 21 Червня 2023, 17:00
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