Приховував, що офіцер, щоб служити у Правому секторі! Історія військового про бої біля Донецького аеропорту

Кіборг, розвідник, громадський активіст Олександр Ушинський пройшов бої у гарячих точках з 2014 року. Його не взяли до армії через вік, тож він вступив до лав Правого сектору.

Донецький аеропорт, контузія та навіть полон з повною ізоляцією — на шляху Олександра випало багато випробувань. І хоча він міг не брати безпосередню участь у боях, адже має офіцерське звання, вирішив, що хоче бути з побратимами на передовій. Він розповів свою історію Руху опору.

Війна розпочалася ще з Революцією Гідності, бо Росія тримала руку на пульсі. Чекала моменту. Вони давно спланували напад на Україну, — впевнений Олександр.

Тоді він звернувся до місцевого військкома, що приєднатися до армії, але йому відмовили, проте друг підказав піти до Правого сектора. Там не запитали навіть прізвища, лише псевдо, чоловік обрав для себе Росич. Розповідає, що не зізнавався, що він — офіцер. Хотів бути поряд з хлопцями в боях. Він став кулеметником.

Зараз також дивляться

Про бої біля Донецького аеропорту

Олександр з побратимами знищили біля Донецького аеропорту близько 30 сепаратистів. Після цього він потрапив у полон. Йому пощастило, що у той момент був у цивільному одязі, потрапив до “ізоляції”. Попри пережите Олександр знову приєднався до Правого сектору.

Згадує чоловік і про бої в одну новорічну ніч. Каже, що росіяни постійно потрапляли до них на радіохвилю, хоча міняли вже кілька разів. Тоді був сильні обстріли. Олександр був на позиції з двома побратимами. Вони хвилювалися настільки, що вирішили сказати одне одному свої прізвища, щоб у разі чого повідомити, з ким перебували на позиції.

Чоловіки тримали бій до ранку, хоча отримали поранення.

— Мені на все життя запам’яталося: 23:00 за Києвом, а за Москвою — 00:00. Бій припинився і над Донецьким аеропортом, над полем, над злітно-посадковою смугою і полем, що була перед нами, було випущено сотні освітлювальних ракет. Було видно, як вдень, — згадує Олександр. Чоловік каже, що з того часу загинуло багато його знайомих військових.

Українські бійці хоробрі і готові на все, щоб виконати завдання. Раніше ми розповідали історію військового пілота Євгена Соловйова про вильоти в оточений Маріуполь.

А ще у Вікон є свій Telegram та Instagram. Підписуйся, аби не пропустити найцікавіше!